Психолог назвала топ-3 совета, как стать увереннее

Психолог с 12-летним стажем Екатерина Богомолова рассказала, что к ней часто обращаются неуверенные в себе клиенты. В связи с этим врач дала своим подписчикам несколько советов о том, как принять себя и стать более уверенным.

Три шага к новой жизни блоггер расписала на своей странице в Instagram. Она считает, что поборов детские комплексы и научившись по-другому смотреть на вещи, можно изменить внутреннее восприятие себя (чтобы посмотреть сообщение, доскролльте до конца страницы).

Люди, которые приходят к Кате на сеанс, жалуются на чрезмерное волнение из-за мнения окружающих. Для них неодобрение и критика являются величайшей трагедией в жизни, поэтому они пытаются угодить всем вокруг.

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Психолог советует научиться видеть себя не только в хорошем и плохом свете и прекратить делить свои черты на "черные и белые". По ее мнению, все, что у человека есть, это его особенности, а оценка — только в голове, и обычно она откуда-то взята.

В качестве примера, медик привела школьный буллинг или критику родителей, которые в будущем могут развить в ребенке комплексы и неуверенность.

Кроме этого Богомолова затронула тему уязвимости и самокритики. Она утверждает, что неправильно считать свои чувства – слабостью. Даже когда хочется расплакаться от эмоций.

Блогер советует давать себе перерыв и переживать весь негатив, сидящий в душе. Только так пациенты психолога избавлялись от блока на эмоции и позволяли себе самовыражаться.

В заключение Екатерина напомнила, что уверенность в себе – не супергеройство. Здоровое восприятие самого себя не делает человека бесстрашным, ведь сомнения наоборот помогают сделать верный выбор.

Утверждение о том, что уверенный человек ничего не боится – неверно. Именно волнение о будущей безопасности толкает к правильной и объективной оценке ситуации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сексолог назвала размеры самых больших и самых маленьких пенисов в мире. Она также дала совет мужчинам, которые волнуются из-за размера.