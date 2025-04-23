Трампа обидеть может каждый. А понять – нет.

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Как вы думаете, откуда президент США, который не помнит имя жены вице-президента, знает о базе подводных лодок в Севастополе?

Открываем этот ваш Интернет. Читаем.

Будучи застройщиком, в 2000-2010-е Трамп активно присматривался к Чёрному морю. Наиболее известная провальная затея – Трамп-тауэр в Батуми.

Но параллельно с этим люди Трампа (в т.ч. – его зять и дочь Иванка) активно изучали Крым. Об этом не я говорю – это ещё 6 лет назад подтвердила большевистская газета "Политико". Ибо было целое расследование.

Среди прочего, отбирали локацию под яхт-клуб. Публично считается, что больший интерес проявили к Ялте. Но также глубоко занимались вопросом Балаклавы.

Я уже не помню всех деталей, но, если мне не изменяет память, сорвалось по трём основным причинам.

Во-первых, из-за местечкового бандитизма. Каждый квадратный сантиметр побережья в Севастополе был покрыт тремя-четырьмя судебными процессами. На каждый участок имелось 2-3 абсолютно законных (!) комплекта документов. Это была своего рода тактика защиты местной мафии, которая боялась прихода крупного бизнеса.

Во-вторых, была проблема обслуживания объекта премиум-класса, надо было где-то взять подходящую рабочую силу. Анализ показал, что севастопольские вожди в массе превратились в жадных и ленивых южнян, которые не хотят что-то масштабно развивать, их вполне устраивать пилить. И вот эта культура – установки шлагбаумов и киосков с беляшами вместо больших проектов – инфицировала население. Проще было завести пару тысяч персонала извне, чем брать местных. Но это дороже.

В-третьих, россияне активно маяковали, что напрямую с Украиной договариваться бесполезно, они претендуют на Крым с готовы мешать.

Отсюда реплика Трампа по поводу того, что никто не требует юридического признания Крыма российским. Ибо это уничтожает его как объект для инвестиций. Классический Северный Кипр.

Судя по тому, как Крым зудит Трампу, и вот эта избирательная память на счёт Балаклавы, это знак, что ничего не получилось, но осадок остался. Возможно, россияне этот сюжет педалируют.

Вот и прекрасно.

Наша власть должна выйти с инициативой: "Товарищ Трамп, вы хотите себе Балаклаву под яхт-клуб, где можно прятаться от ядерной войны? Так и скажите! К чему этот нелепый бубнёж. Но печать у нас, да. Всё оформим в лучшем виде. Кстати, в Севастополе множество уникальных бухт, надо просто выковырять оттуда ржавое российское железо. Дил?".

Единственные, кто могут быть по-настоящему против – это британцы. Уж очень они Крым любят. Ну, пусть тогда что-то покажут.