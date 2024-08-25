7 вещей, которые никогда не делают психически сильные люди

Умственная сила – это способность продуктивно регулировать свои эмоции, а также мысли и поведение, особенно перед лицом трудностей. Это суперсила успеха и лидерства нашего времени.

Видео дня

Спикер, бизнес-тренер и автор книг о бизнесе Скотт Мауц десятилетиями изучал и тренировал умственно сильных лидеров. Он выяснил, что умственная сила заключается в том, что вы должны иметь дисциплину говорить и делать, а также не говорить и делать. Коуч называет 7 вещей, которые по его исследованиям никогда не делают психологически сильные люди, пишет cnbc.

Не сдаются после неудач

Психически сильные люди понимают, что нас определяет не то, что сбивает с ног, а то, как мы поднимаемся. Они относятся к ошибкам как к ложным шагам, а не как к "ложным прыжкам", то есть стараются не преувеличивать негативное влияние неудач.

Вместо этого сильные люди ищут возможности учиться и развиваться, когда встречают трудности, и остаются сосредоточенными на лучшем пути вперед.

Не попадают в "статическую ловушку"

Статическая ловушка это:

Неспособность признать наличие проблемы, то есть быть неподвижным по отношению к ней, игнорировать признаки проблемы и ничего не делать;

Оправдываться и обвинять других, когда проблему наконец-то признают.

Продолжать быть самодовольным или двигаться слишком медленно, чтобы решить настоящую проблему, оставаться статичным, даже когда становится очевидным, что что-то пошло не так.

Решать реальные проблемы – трудная работа. Но умственно сильные люди не пугаются. Они не отрицают существование проблем и не прячут голову в песок, а быстро переходят в режим решения проблем.

Избегают ошибок в мотивах

Быть сильным ментально не значит никогда не ошибаться. Это значит признавать свои ошибки, учиться и расти на них и не повторять их.

Однако сильные духом люди никогда не совершают ошибок в мотивах. Это означает, что они не совершают недобросовестных действий, например, не присваивают чужую работу.

Чтобы избежать этого, когда вы чувствуете побуждение действовать с неполезного места или исключительно из собственных интересов, сделайте паузу и спросите себя: "Есть ли мои намерения честны?" Если нет, измените курс.

Никогда не увлекаются уважением – они его просто зарабатывают

Чрезмерная сосредоточенность на том, получаете ли вы уважение, которое, по вашему мнению, заслуживаете, может привести вас на непродуктивный путь. Вы можете тратить слишком много времени, пытаясь исправить, например, то, что вас оскорбили.

В то же время сильные духом люди используют схему "Давать – Противостоять – Отдавать", чтобы сосредоточиться на действиях, которые в конечном итоге принесут им уважение.

Периодически спрашивайте себя:

Что я могу отдавать? Разумно сосредоточиться на том, чтобы отдавать больше, чем вы получаете. Свободно делитесь похвалой, признанием и знаниями. Всегда прилагайте дополнительные 10% усилий. Дайте слово и держите его. И не ждите уважения, если вы не даете его другим.

Чему я должен противостоять? Например, присвоению чужих заслуг, сплетням, негативу и обвинениям.

Что я должен излучать? Попробуйте профессионализм, подотчетность, мастерство, прозрачность и подлинность.

Составьте свой список того, что вы хотите отдать, чему противостоять и что излучать, и уважение появится.

Не переоценивают и недооценивают свои навыки

Быть умственно сильным не значит, что вы верите, что вы прекрасны во всем, о чем хоть чуть-чуть знаете. Или, напротив, вы подавляете свою веру в себя в тех сферах, где вы действительно добьетесь успеха.

Неточная самооценка в любом направлении может вызвать реальные проблемы. Переоценка ваших навыков может означать, что вы будете недостаточно подготовлены и слишком уверены в себе, тогда как недооценка вашей способности не даст вам добиться успеха.

Не непоследовательны

Когда ваше поведение и решения колеблются без каких-либо причин, это создает неопределенность. Люди не знают, чего от вас ждать, и могут начать считать вас непоследовательными. Это может подорвать доверие в отношениях и создать "изученную инерцию", когда люди вообще избегают взаимодействия с вами.

Психически сильные люди бездействуют под влиянием вредных импульсов. Они управляют своими эмоциями так, чтобы их чувства не претворялись сразу в слова и действия. Они четко определяют свои приоритеты и то, чего они ждут от других, и имеют высокое соотношение между словами и действиями – то есть они всегда (или почти всегда) выполняют то, что обещали сделать.

Не пытаются всегда угодить всем

Постоянная попытка угодить всем вокруг может привести к тому, что вы будете выставлять фальшивые фасады, сдерживаться и прятать подлинного себя. Все это может привести к выгоранию. В то же время поступайте так, как делают психологически сильные люди, и не пытайтесь быть всем для всех в вашем мире. Начните с себя. Убедитесь, что вы установили здоровые пределы, позволяющие вам заботиться о ваших потребностях. Вы найдете лучший баланс, будете чувствовать себя увереннее и сможете помогать другим более аутентичным способом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о четырех распространенных привычках, которые разрушают нашу память.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!