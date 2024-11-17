Правило 5 часов. В чем секрет успеха Бенджамина Франклина: сегодня им пользуются Илон Маск и Марк Цукерберг

Один из основателей США Бенджамин Франклин каждое утро ложился рано, чтобы успеть почитать книгу. Так возникло правило часов – выделять на обучение или чтение один час в день, пять часов в неделю.

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Сейчас этим правилом пользуются люди, чьи имена возглавляют список Forbes: Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и другие. Как оно работает, объяснил Майкл Симмонс в своей статье для Empact.

В возрасте 10 лет Бенджамин Франклин покинул формальную школу, чтобы стать учеником своего отца. В подростковом возрасте он не проявлял никакого особого таланта или способностей, кроме любви к книгам. А когда он умер чуть больше полувека спустя, его считали самым уважаемым государственным деятелем Америки, самым известным ее изобретателем, и успешным предпринимателем. Что же произошло между этими двумя точками и привело к такому стремительному росту?

В основе ответа на этот вопрос лежит стратегия успеха в жизни, которой может пользоваться каждый. Идея правила очень проста: как бы тяжело вы ни вставали на работу и каким бы сильным ни было желание поспать, вам нужно ежедневно выделять немного времени, чтобы узнать что-то новое. Таким образом, вы получаете пять часов саморазвития в течение рабочей недели.

"В течение своей напряженной жизни Бенджамин Франклин всегда выделял один час для обучения. Я называю этот режим пятичасовым правилом Франклина: один час для обучения каждый будний день. Он ставил перед собой цели и следил за результатами", – пишет Симмонс.

Время обучения Франклина состояло из:

Просыпаться рано, чтобы читать и писать

Установить цели личностного роста (т.е. список добродетелей) и отслеживание результатов

Создать клуб для начинающих единомышленников ремесленников и торговцев, которые надеялись улучшить себя, улучшая свое сообщество

Превращать свои идеи в эксперименты

Выделять время утром и вечером на вопросы для рефлексий

Каждый раз, когда Франклин отнимал время в своем напряженном рабочем дне, чтобы придерживаться своего правила пяти часов и посвятить по крайней мере час обучению, он, казалось бы, достигал меньше. Однако в долгосрочной перспективе это была, пожалуй, лучшая инвестиция его времени, которую он мог сделать.

Правило пяти часов Франклина отражает очень простую идею о том, что самыми умными и успешными людьми становятся те, кто постоянно и намеренно учится.

Разница, которую делает правило пяти часов

Для многих людей их профессиональный день измеряется тем, сколько они делают. Как следствие, они ускоряют день и замедляют скорость улучшения.

Сосредоточение на обучении деавтоматизирует наше поведение, поэтому мы можем продолжать его совершенствовать, а не оставаться на плато.

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