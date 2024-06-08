'Взлетел истребитель МиГ-31К'. Психотерапевт Олег Чабан дал совет, как отделить ИПСО от достоверной информации

ИПСО, фейки или простыми словами ложная информация – это еще одно направление войны, которое ведет против нас Россия. В бесконечном потоке информации важно не попасть на крючок непроверенных сообщений.

Украинский психиатр и доктор медицинских наук Олег Чабан на YouTube-канале Говорит Суханов дал советы, как различить ИПСО в современном информационном пространстве и не стать объектом его манипулятивного влияния.

"Воин – это не только тот, кто научен владеть оружием, уметь ползать, вовремя подниматься, прятаться и так далее. Это человек уверенный, это человек целеустремленный, высоко мотивированный, это человек, имеющий цель, это человек, имеющий свою духовность и понимание того, что происходит вокруг. А вся фейковая информация направлена против мотивации и уверенности, направлена расшатать душу и тело, которые становятся беспомощными. ИПСО – это часть великой войны, направленная на наше сознание. Китайские философы и мудрецы писали трактаты о том, если ты не можешь разрушить снаружи, то разрушь изнутри. Найди и покори каналы, которые смотрят большинство, и ты сможешь управлять людьми. Именно ИПСО направлена разрушать изнутри", – заверил Олег Чабан.

Психотерапевт подчеркивает, что телевидение отходит на задний план, уступая новостям YouTube и telegram-каналам. Однако на этом информационном поле труднее проследить правдивость информации. Чабан приводит пример ситуации, когда разные telegram-каналы передают одну информацию по-разному и важно понять, кому верить.

"Один канал говорит, что с аэродрома РФ в сторону Украины взлетел один военный самолет-ракетоносец и он идет в сторону границ Украины. Другой telegram-канал, которому я тоже доверяю, потому что он тоже заточен на войну, говорит, что поднялось пять самолетов. А третий telegram-канал, где корреспонденты живут где-то там у границы и как будто видит, что сейчас в воздухе не менее 20 самолетов. А еще кто-то висит на каких-нибудь спутниковых снимках и отслеживает движение самолетов на планете Земля и говорит, что там 50 самолетов. Какой информацией из этих цифр вы быстрее всего поделитесь со своими родными?" – задает риторический вопрос Чабан.

"Да, мы начинаем делиться большим количеством. Чем больше угроза, тем быстрее я ее хочу распространить. Чем больше сам в страхе, в тревоге, тем больше других запугал. Вы получите атомную реакцию, информация расщепляется и разлетается мгновенно. А в результате оказалось, что была одна ракета, которую ВСУ быстренько сбили. И тогда ты начинаешь анализировать, а где 50 ракет? И зачем мне эти лживые каналы, которые устрашили меня, а я испугал всех вокруг", – говорит психотерапевт.

Олег Чабан советует верить только проверенным каналам информации. "Отделяй ложь и оставайся на проверенном одном или двух каналах и пользуйся только ими", - подчеркнул врач.

Однако не стоит вообще ограничивать себя от информации на фоне вездесущих ИПСО. Ведь человек, не ориентирующийся в информационном пространстве, превращается в легкую мишень для манипуляции. "Место пусто не бывает, вакуум всегда что-то засасывает. Он может засосать чистую родниковую воду, а может засосать болото. И чрезмерное количество информации, и абсолютное отсутствие информации расшатывают нервную систему и делают ее идеально уязвимой для любой манипуляции", – предостерег психиатр.

ИПСО как средство манипуляции используют также украинские политические силы.

"Думаю, что политики работы Лебона читают до сегодняшнего дня. Это великий социолог, говоривший об управлении массами. Им зачитывались все лидеры, включая тоталитарных государств. Он подавал ясно, как можно управлять массами. Чтобы отличать ИПСО наших некоторых деятелей, надо смотреть, где есть слова, а где есть дело. И не верить слепо большим головам на экране, которые смотрят тебе прямо в глаза и в чем пытаются убедить. Включи мозги и подумай, что именно эта голова на экране сделала для твоей деревни или города, для соседского парня, который вернется с фронта и увидит ли он асфальт у своей хаты или деньги на дороги разворовали. Нужно смотреть на конкретные дела", – сказал Чабан.

OBOZ.UA уже писал о фейках российских СМИ о войне на Донбассе.

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