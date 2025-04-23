У Трампа явно не выходит...

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ОДНОВРЕМЕННО "перезапускать" американскую экономику и помогать кремлю... Одно с другим очень плохо согласовывается...

Еще больше углубляет это "несогласование" торговая война Трампа с Китаем... Ведь, как ее следствие, на "арене цирка" УЖЕ появился "повод" мировой рецессии (а с ним и падение цен на ресурсы).

Далее текст на языке оригинала.

Все це разом, очевидно, може викликати у ресурсно-орієнтованих державах (саме таких, як ри-фи), важко прогнозовані соціально-політичні та фінансово-економічні наслідки...

Однією рукою Трамп допомогає ри-фи, підігруючи кремлю у найбільшій для нього "українській проблемі", іншою рукою вперто заганяє світову економіку у кризу, в якій ціни на ресурси, очевидно, впадуть досить суттєво...

Ось чому "Вашингтонський обком" так поспішає із вирішенням "української кризи"... строки піджимають. Якщо її не вирішити до "основного етапу" запланованого "перезапуску" у США, кремль може не витримати ОДНОЧАСНОГО накладання двох факторів

– астрономічних витрат на війну з Україною

– падіння цін на основні свої експортні товари - ресурси...