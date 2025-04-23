Блог | У Трампа явно не выходит одновременно "перезапускать" американскую экономику и помогать Кремлю
У Трампа явно не выходит...
ОДНОВРЕМЕННО "перезапускать" американскую экономику и помогать кремлю... Одно с другим очень плохо согласовывается...
Еще больше углубляет это "несогласование" торговая война Трампа с Китаем... Ведь, как ее следствие, на "арене цирка" УЖЕ появился "повод" мировой рецессии (а с ним и падение цен на ресурсы).
Далее текст на языке оригинала.
Все це разом, очевидно, може викликати у ресурсно-орієнтованих державах (саме таких, як ри-фи), важко прогнозовані соціально-політичні та фінансово-економічні наслідки...
Однією рукою Трамп допомогає ри-фи, підігруючи кремлю у найбільшій для нього "українській проблемі", іншою рукою вперто заганяє світову економіку у кризу, в якій ціни на ресурси, очевидно, впадуть досить суттєво...
Ось чому "Вашингтонський обком" так поспішає із вирішенням "української кризи"... строки піджимають. Якщо її не вирішити до "основного етапу" запланованого "перезапуску" у США, кремль може не витримати ОДНОЧАСНОГО накладання двох факторів
– астрономічних витрат на війну з Україною
– падіння цін на основні свої експортні товари - ресурси...