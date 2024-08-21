Три 'красных флажка', которые доказывают, что вам с другом никогда не стоит ехать в общий отпуск

Отдых с друзьями может стать прекрасным вариантом проведения отпуска, который будет насыщен положительными эмоциями и впечатлениями. Однако следует помнить: независимо от того, насколько вы близки с человеком, ваши взгляды на одни и те же вещи в течение путешествия могут отличаться.

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Эксперты советуют заранее обсуждать детали поездки с товарищами, чтобы не испортить взаимоотношения. Как отмечает издание CNBC, существует три основных "красных флажка", которые доказывают, что вам с другом никогда не стоит ехать в общий отпуск.

Различный бюджет и приоритеты

Как ни странно, одной из самых распространенных причин ссор во время отпуска становятся деньги. Журналистка Элейн Глусак, специализирующаяся на путешествиях, рекомендует обсуждать заранее бюджет, который вы хотите потратить во время отпуска.

"Поговорите о том, как бы вы хотели распределить бюджет между такими пунктами, как рестораны и развлечения. Если вы оба хотите посмотреть шоу на Бродвее, например, и один хочет места премиум-класса, а другой нормально посидит и на заднем ряду, нормально ли вам двоим сидеть отдельно?", – объяснила женщина.

Также следует понять, одинаково ли вы относитесь к питанию и условиям проживания во время путешествия. Если один из вас предпочитает изысканные рестораны, а другой – уличную еду, то вы вряд ли сможете хорошо провести время, ведь постоянно будете отдельно друг от друга. Трудно будет найти компромисс и при выборе гостиницы, если друзья видят комфортные условия по разному.

Вы по разному относитесь ко времени, которое проведете наедине

Эксперт советует заранее пообщаться с товарищем о времени, которое вы будете проводить вместе и отдельно. Довольно распространена ситуация, когда один из друзей абсолютно комфортно чувствует себя, посещая музеи или исторические достопримечательности в одиночку, тогда как другой предпочитает общие прогулки.

"Если я путешествую с кем-то, то это кто-то, для кого нормально иметь отдельный маршрут. Это всегда первое, на что я обращаю внимание или прямо спрашиваю: нормально ли вам заниматься своими делами или ваше отношение похоже на: Мы путешествуем вместе, поэтому должны делать все вместе", – отметила Элейн Глусак.

Вас интересуют разные вещи

Если вы решите посетить новый город или страну с другом, который совсем не заинтересован в том, что увлекает вас, отпуск может превратиться в сплошную ссору и желание убедить друг друга в правильности своего мнения. Перед тем как планировать совместное путешествие с товарищем, честно обсудите цель отдыха. Если для одного из вас в приоритете есть посещение разнообразных музеев, заведений и исторических мест, а для другого – загар на пляже, поездка вряд ли будет удачной.

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