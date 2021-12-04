Правило трех: как стать максимально продуктивным и добиться успеха

Порой каждый в своей работе сталкивается с отвлекающими факторами и вскоре задается вопросом, как оставаться на пике продуктивности. Ответ на этот вопрос нашла автор книги "Мой продуктивный год" Крис Бейли, которая предлагает "правило трех" тем, кому нужна мотивация начать, закончить и "перепрыгнуть" через лень.

Оно заключается в том, что в начале рабочего дня, прежде чем приступить к обязанностям, человеку необходимо решить, какие три задачи он хочет выполнить к концу дня, пишет Лайфхакер. Отметим, что продуктивность – это лишь несколько правильно доведённых до конца задач, от которых зависит успех, но это не количество галочек, поставленных в списке дел.

Человек, применяющий это правило, может осознанно планировать рабочее время.

Видео дня

Отмечается, что зачастую рабочее время сотрудников может спонтанно распределиться между сиюминутными делами, будь то звонки, письма, срочные задания и другая рутина. Однако, применяя правило трех, человек расставляет приоритеты.

Еще одним важным пунктом в применении этого правила, является четкий курс на задуманное.

Если сотрудник будет применять правило трех, то его трудно будет сбить с толку или отвлечь. Ведь человек осознает, что есть три важных дела, к которым ему нужно вернуться.

К слову, следовать правилу трех – легко. Все, что человеку нужно – выбрать три важных дела каждый день, однако если дела снова и снова переносятся на другой, то вероятнее всего не стоит даже тратить на нее время.

Что касается того, если человек руководитель, то он вполне может облегчить жизнь свои сотрудникам и коллегам, если станет ставить перед командой три задачи в начале дня. Это поможет всем видеть четкую цель и избавит от ощущения "завала".

Применять к долгосрочным планам.

Человеку, который хочет быть максимально продуктивным, нужно продумать чего хочет достичь за неделю, месяц или год, выбрать три главных направления и подстраиваться под них каждый день.

Записывать задачи в блокнот.

Ни для кого не секрет, что записанное вручную на бумаге – лучше запоминается, несмотря на то, что сейчас цифровая эпоха.

Планировать с вечера и подводить итоги.

Если человек будет обдумывать три дела перед сном, а не по дороге на работу, то день может пройти продуктивнее. А также, важно подводить итоги в конце дня, недели, месяца или года, чтобы проанализировать свои действия.

Подстраивайтесь под ситуацию

В случае, выполненных три дела, когда день еще не закончился, можно заняться менее важными делами. Однако если случилось наоборот, человек не успел выполнить намеченные планы, не стоит корить за это. Отметим, что бывают события, которые в корне меняют ситуацию и выполнить три дела вовсе невозможно. В такие моменты нужно уметь переоценить обстановку и понять, как действовать, обозначить новые цели.

Пользоваться правилом не только в работе

Правило трех полезно не только в работе, а и в личной жизни. Научившись применять его в рабочих целях, стоит попробовать в других сферах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что существует правило 30 секунд, которое помогает изменить жизнь к лучшему. Кроме этого, мы писали о том, что можно обмануть свой мозг и повысить продуктивность с помощью правила 10 минут.