Правило 10 минут: как обмануть мозг и повысить свою продуктивность

Многие люди иногда не могут заставить себя сделать дела за короткий промежуток времени и "растягивают" их на дни и даже недели. Поэтому они прибегают к известному правилу 10 минут, которое заключается в том, что человек уговаривает себя заниматься определенной задачей ровно отведенное тому время, а после принимает решение, продолжать или нет.

Издание Лайфхакер отмечает, что в правительстве Великобритании есть такое правило для внесения проекта закона. У выступающего депутата есть 10 минут, чтобы предложить свою идею, а после Палата общин принимает решение о законопроекте.

Отведенное время можно использовать и для личной продуктивности, говорится на сайте. Однако только разобравшись в причине, почему человек откладывает дела на потом, можно понять, как работает правило, и увидеть результат.

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Прокрастинация – это своеобразная битва между лимбической системой, которая отвечает за инстинкт "бей или беги" или другими словами за желание поддаться эмоциям, и префронтальной корой мозга, которая наоборот помогает ставить цели и планировать действия.

Отмечается, что зачастую побеждает именно лимбическая система, побуждающая выбирать сиюминутное удовольствие. Это может исправить правило 10 минут, главная цель которого – обмануть вышеуказанную систему и заставить свой мозг и организм работать над поставленной задачей.

Для этого необходимо сфокусироваться на самоотдаче, избегать излишних размышлений и планирований.

"Не нужно говорить себе, что вы прочитаете целую главу книги, — скажите, что почитаете ровно 10 минут. Не убеждайте себя пробегать километр, решите просто побегать 10 минут", – говорится на сайте.

Стоит добавить, что этот способ работает тогда, когда человек начнет действие и забудет про время.

"Когда мы не хотим чем‑то заниматься, то представляем, что задача гораздо сложнее, чем она есть на самом деле. Но как только мы за неё берёмся, то понимаем, что она отнимет гораздо меньше времени и усилий. Это снижает уровень переживаний и тревоги", – добавил автор статьи.

Одной из главных ценностей этого метода – оттачивание привычки действовать. Автор материала добавил, что правило не обещает быстрых побед, а всего лишь запускает привычку, которая вскоре и приведет к успеху.

Начинать всегда сложнее, чем продолжать

Главная цель — самоотдача, а не результат

Заводить новые привычки становится гораздо легче

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