Правило 30 секунд: как изменить свою жизнь к лучшему. Советы 'серого кардинала'

Известное во всем мире правило 30 секунд заключается в том, что сразу после лекции, встречи или любого важного опыта, нужно потратить полминуты, чтобы записать важные пункты. Следуя этому принципу, можно изменить жизнь к лучшему.

Соответствующий совет дал "серый кардинал" при встрече с писателем Робином Скоттом, пишет издание "Лайфхакер". Он уверяет, попробовав применять это правило в течении нескольких месяцев, измениться жизнь к лучшему.

Мудрый дедушка однажды посоветовал своему внуку, который научил своих сыновей этому правилу, следующее:

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"Сразу после каждой лекции, встречи или другого важного опыта потрать 30 секунд — ни больше ни меньше — на то, чтобы записать самые важные пункты. Если ты всегда будешь это делать и даже просто записывать, не пересматривая больше никогда, всё будет в порядке", – сказал мудрец.

Это не подробные записи

Он отметил, что правило сильно отличается от заметок и 30 секунд не хватит, чтобы переписать все то, что было услышано. Мудрец подчеркнул, что это интерпретация, обозначение приоритетов и решений.

Постоянство и детали

Решить, что записать – трудно, однако сложнее делать это постоянно. Благодаря ограничению по времени – человек способен выписать самое важное без лишних деталей, что более эффективно.

Действовать быстро

Если не сделать это сразу же после события, а подождать пару часов, то человек может вспомнить факты, упустить главное, а это, в свою очередь, чревато вопросом "что важнее?"

Слушание и правильные вопросы

Приучив себя к правилу 30 секунд, человек может повысить свою концентрацию и в будущем слышать основную мысль.

Помощь другим

Овладев этим советом, человек сможет понять, что необходимо другим людям, как можно им помочь в решении их проблемы. Добавим, что это отличный бонус в налаживании контакта с людьми.

Отмечается, что первое время человеку трудно уловить и записать суть в 30-секундный отчет, однако чем чаще практикуется такая техника, тем проще она становится.

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