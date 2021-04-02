Страстная пятница 2021 у католиков: традиции и строгие запреты

Страстная пятница у католиков в 2021 году выпадает на 2 апреля. Как и у православных, у западных христиан она посвящена великой скорби и печали: в пятницу, последовавшей за Тайной вечерей, Иисус Христос был распят на кресте, искупая все человеческие грехи.

Это единственный день в году, когда католическая церковь не совершает Евхаристии. Подробнее о главных традициях Великой пятницы у католиков рассказывает OBOZREVATEL.

Великая пятница: история

Великая пятница посвящена воспоминанию осуждения, казни, крестных мук и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста и погребению Его тела, описанных в Евангелии.

Распятие на кресте было самым позорным и самым мучительным видом казни; к нему приговаривали только самых отъявленных преступников. Кроме невыносимой боли, человек на кресте мучился от сильнейшей жажды и душевной тоски.

Икона "Распятие Иисуса Христа" drevglas.ru

Даже исполнителям казни тяжело было наблюдать страдания распятых. Они давали жертвам казни специальное питье для утоления жажды и облегчения страданий, но Иисус отказался от него, не желая облегчить муки. Распятый на кресте у иудеев считался проклятым – присудив к такой смерти Христа, старейшины и первосвященники хотели навеки опозорить Спасителя.

Около полудня воины распяли Иисуса. Во время казни Он молился за Своих мучителей: "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают".

В момент распятия Спасителя произошло землетрясение и наступила тьма по всей земле, которая продолжалась до самой Его смерти utvar.com.ua

Распятому вместе с Ним покаявшемуся разбойнику Спаситель сказал: "Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю". Матери Своей: "Жено! Вот сын Твой", а ученику Иоанну: "Вот Матерь твоя" (как известно, Иоанн после этого заботился о Божьей Матери до конца ее жизни).

Умирая, Иисус произнес: "Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?" и "Отче! В руки Твои предаю дух Мой". В момент распятия Спасителя произошло землетрясение и наступила тьма по всей земле, которая продолжалась до самой Его смерти.

Всемирное знамение было описано даже писателями-язычниками, в частности, Дионисий Ареопагит, который впоследствии принял христианство, сказал: "Или Творец страждет, или мир разрушается".

Традиции Страстной пятницы у католиков

Великая пятница – единственный день в году, когда католическая церковь не совершает Евхаристии. Таинство причастия происходит только после основных служб Страстной пятнице. На причастии используются Дары Господни, освященные в Великий Четверг.

Днем совершается Богослужение Крестного пути, на котором воссоздаются основные моменты страданий крестного пути Господа.

Католики приносят домой с богослужения 12 свечей, зажигают их и обходят с ними все углы дома, оставляя затем догорать до конца.

В ряде государств Страстная пятница – нерабочий день, в честь которого проходят разнообразные мероприятия.

Католики приносят домой с богослужения 12 свечей Pixabay

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Веселиться, смеяться, танцевать, петь. В некоторых странах за это даже положен штраф.

Употреблять алкоголь.

Работать по дому: убирать, стирать, шить.

Есть до выноса плащаницы.

Пить воду.

Резать хлеб – только ломать.

Забивать гвозди или вбивать что-либо в землю.

Выполнять любые косметические процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, католическая Пасха в 2021 году выпадает на 4 апреля. О том, в чем ее отличие от православной, как отмечается и что под запретом, читайте в материале.