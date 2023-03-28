Даты Пасхи до 2030 года в Украине: как вычисляется день важнейшего христианского праздника
Пасха – важнейший христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Дата его не является фиксированной и меняется из года в год.
OBOZREVATEL рассказывает, когда отмечается Светлое Воскресенье Христово в 2023-2030 годах и по какому принципу определяется день торжества.
История установления даты Пасхи
На Первом Вселенском соборе в 325 году было решено отмечать Пасху всем церквям в один день, не совпадающий с иудейской датой, приходящейся до весеннего равноденствия.
Александрийский патриарх ежегодно вычислял дату праздника и заблаговременно сообщал ее в Рим для празднования в единый день. Однако позже такая традиция прекратилась и Восток и Запад стали отмечать Пасху каждый по своим вычислениям.
В 4-6 веках в Александрии (территория современного Египта) были созданы специальные пасхальные таблицы, позволившие определять дату Пасхи на длительный период. Так, главный христианский праздник стали отмечать в первое воскресенье после первого полнолуния, которое следует за днем весеннего равноденствия (21 марта) или совпадает с ним.
Почему католическая и православная церкви отмечают Пасху в разные дни
В 16 веке Римская католическая церковь перешла на григорианский календарь и стала отмечать Пасху по григорианской пасхалии, а православная продолжила использовать юлианский календарь и отмечать праздник по александрийской. Поэтому Светлое Христово Воскресенье у православных и католиков обычно приходится на разные дни.
Когда Пасха в 2023 году
У православных – 16 апреля, у католиков – 9 апреля.
Когда Пасха в 2024 году
У православных – 5 мая, у католиков – 31 марта.
Когда Пасха в 2025 году
Православные и католики отмечают праздник в один день – 20 апреля.
Когда Пасха в 2026 году
У православных – 12 апреля, у католиков – 5 апреля.
Когда Пасха в 2027 году
У православных – 2 мая, у католиков – 28 марта.
Когда Пасха в 2028 году
Православные и католики отмечают праздник в один день – 16 апреля.
Когда Пасха в 2029 году
У православных – 8 апреля, у католиков – 1 апреля.
Когда Пасха в 2030 году
У православных – 28 апреля, у католиков – 21 апреля.
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