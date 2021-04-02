Страсна п'ятниця 2021 у католиків: традиції і суворі заборони

Страсна п'ятниця у католиків 2021 року випадає на 2 квітня. Як і в православних, у західних християн її присвячено великій скорботі та печалі: у п'ятницю, наступного дня після Таємної вечері, Ісус Христос був розіп'ятий на хресті, спокутуючи всі людські гріхи.

Це єдиний день у році, коли католицька церква не здійснює Євхаристії. Детальніше про головні традиції Великої п'ятниці в католиків розповідає OBOZREVATEL.

Велика п'ятниця: історія

Велику п'ятницю присвячено спогаду засудження, страти, хресних мук і смерті Ісуса Христа, а також зняття з хреста і поховання Його тіла, описаних у Євангелії.

Розп'яття на хресті було найганебнішим і найжорстокішим видом страти; до нього засуджували лише найзапекліших злочинців. Крім нестерпного болю, людина на хресті мучилася від сильної спраги і душевної туги.

Ікона "Розп'яття Ісуса Христа" drevglas.ru

Навіть виконавцям кари важко було бачити страждання розіпнутих. Вони давали жертвам страти спеціальне питво для втамування спраги й полегшення страждань, але Ісус відмовився від нього, не бажаючи полегшити муки. Розп'ятий на хресті в іудеїв вважався проклятим – присудивши до такої смерті Христа, старійшини та первосвященики хотіли навіки зганьбити Спасителя.

Близько полудня воїни розіп'яли Ісуса. Під час страти Він молився за Своїх мучителів: "Отче, прости їм, бо не знають, що роблять".

У момент розп'яття Спасителя стався землетрус і настала темрява по всій землі, яка тривала до самої Його смерті utvar.com.ua

Розіп'ятому разом з Ним розбійникові, який покаявся ,Спаситель сказав: "Істинно кажу тобі: Сьогодні будеш зі Мною в раю". Матері Своїй: "Жінко, ось син Твій", а учневі Іоанну: "Ось мати твоя" (як відомо, Іоанн після цього дбав про Божу Матір до кінця її життя).

Помираючи, Ісус промовив: "Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув?" і "Отче! У руки Твої віддаю Свого духа!". У момент розп'яття Спасителя стався землетрус і настала темрява по всій землі, яка тривала до самої Його смерті.

Всесвітнє знамення було описано навіть письменниками-язичниками, зокрема, Діонісій Ареопагіт, який згодом прийняв християнство, сказав: "Або Творець страждає, або світ руйнується".

Традиції Страсної п'ятниці в католиків

Велика п'ятниця – єдиний день у році, коли католицька церква не здійснює Євхаристії. Таїнство причастя відбувається тільки після основних служб Страсної п'ятниці. На причасті використовуються Дари Господні, освячені у Великий четвер.

Удень відбувається Богослужіння Хресної дороги, на якому відтворюються основні моменти страждань хресного шляху Господа.

Католики приносять додому з богослужіння 12 свічок, запалюють їх і обходять з ними всі кути оселі, залишаючи потім догоряти до кінця.

У ряді держав Страсна п'ятниця – неробочий день, на честь якого проходять різноманітні заходи.

Католики приносять додому з богослужіння 12 свічок Pixabay

Що не можна робити в Страсну п'ятницю

Веселитися, сміятися, танцювати, співати. У деяких країнах за це навіть передбачено штраф.

Вживати алкоголь.

Працювати по господарству: прибирати, прати, шити.

Їсти до виносу плащаниці.

Пити воду.

Різати хліб – тільки ламати.

Забивати цвяхи або забивати щось у землю.

Виконувати будь-які косметичні процедури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, католицька Пасха 2021 року випадає на 4 квітня. Про те, в чому її відмінність від православної, як відзначається та що під забороною, читайте в матеріалі.