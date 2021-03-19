Когда католическая Пасха в 2021 году: дата, традиции и запреты праздника

Католическая Пасха в 2021 году отмечается 4 апреля – почти за месяц до православной, которая выпадает на 2 мая.

Это главный церковный праздник, посвященный воспоминанию о чудесном воскрешении Иисуса Христа. Он является переходящим: дата Пасхи каждый год рассчитывается по лунно-солнечному календарю, но всегда приходится на воскресенье. OBOZREVATEL рассказывает об особенности традиций праздника у католиков.

Православные и католики при вычислении даты Пасхи используют разные календари. Так, большинство православных поместных церквей отмечают Светлое Христово Воскресенье в одну из дат в период с 4 апреля по 8 мая включительно (с 22 марта по 25 апреля по старому стилю – юлианскому календарю).

Католическая церковь, в свою очередь, использует с 1582 года григорианский календарь, в результате чего праздник часто отмечается раньше еврейского Песаха или совпадает с ним, а также может опережать православную Пасху более чем на месяц.

За день до Светлого Воскресения Христова католические храмы совершают обряд благословения огня и воды и зажигают пасхальную свечу. Последнюю в качестве оберега верующие несут домой, а святой водой сразу же умываются и дают ее детям.

В церкви принято освящать ритуальную еду. Кроме того, в субботу, накануне праздника, священники ходят с этой целью по домам своих прихожан.

Как и у православных христиан, у католиков существует традиция красить яйца к празднику. Крашанки – главный символ католической Пасхи. Ими обмениваются, играют в разные игры: катают или стучат друг о друга.

Еще один символ праздника – пасхальный кролик, символ процветания и силы природы. Согласно поверью, в ночь на Пасху он прячет крашанки в доме, а утром детям нужно отыскать все его подарки.

В виде кролика делают выпечку и шоколадные фигурки, которыми украшают стол наряду со свечами, весенними цветами и декоративными пасхальными корзинками.

Утром на Пасху верующие отправляются на службу в костел, а затем все семьей собираются за праздничным завтраком, который включает в себя блюда из яиц: омлет, яичницу, яйца бенедикт.

На обед приглашают родственников. К столу подают праздничные блюда из мяса, сдобные булочки и кексы с глазурью, напоминающие паски.

На Пасху католики по традиции дарят подарки родным и крестным; дети и молодежь ходят по домам с праздничными песнями и поздравлениями.

Католическая Пасха отмечается в течение недели. В это время верующие посещают богослужения, различные мероприятия и представления на библейские темы, "бьются" крашанками.

Скучать и сидеть дома на Пасху – это считается плохой приметой.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Предаваться веселью и развлечениям, устраивать шумные вечеринки в Страстную пятницу. В некоторых странах за это даже полагается штраф.

Кроме того, нельзя резать хлеб (только ломать), есть до выноса плащаницы, пить воду, забивать гвозди, заниматься косметическими процедурами – день следует провести в тишине и молитвах.

Навести порядок в доме католики, как и православные, также стараются до наступления Великой пятницы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в какие даты отмечается Пасха у православных и католиков в 2021-2030 годах. Дата важнейшего христианского праздника не является фиксированной именяется из года в год.