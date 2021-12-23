Стихи про Новый год и зиму для детей: лучшие произведения к празднику
В Украине Новый год – один из самых популярных праздников. Особенно его любят дети. В садиках и школах в конце декабря проходят утренники с елкой, маскарадом, песнями и хороводами.
Кроме того, к новогоднему празднику дети по традиции разучивают стихи, а за свои старания получают сладкие подарки от Деда Мороза. OBOZREVATEL для своих читателей собрал лучшие стихотворения про Новый год и зиму на украинском языке для детей разных возрастов.
Сніг іде – веселий день,
Ми співаємо пісень;
На ялинці сто прикрас –
Лісова красуня в нас,
Дід Мороз на свято йде
І Снігуроньку веде.
***
Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.
Поки смажив, поки пік,
А пиріг водою стік.
Кіт не знав, що на пиріг
Треба тісто, а не сніг.
***
Я – Снігуронька маленька,
Сніжна дівчинка гарненька.
З Новим Роком вас вітаю,
Щастя, радощів бажаю!
Я прийшла до вас, малята,
Щоб веселим було свято
Привезла до вас я казку,
Подивіться-но, будь ласка!
***
Новий рік іде горами
У червоних чобітках.
Сяють ясними вогнями
Скрізь ялинки по хатах.
***
У нічний казковий час
Рік Новий прийшов до нас,
Він приніс свої вітання
І найкращі побажання –
І людині, і родині,
І матусі-Україні!
***
Через поле, через ліс,
З пагорба в долину
Подарунки зайчик віз
Діткам на ялинку.
Дід Мороз раненько встав,
Снігу торбу назбирав
І побіг чимдуж до річки
Заморозити водичку.
Уранці біля хати
Малесенькі сліди –
Зайчаточко вухате
Приходило сюди.
Стояло біля хати,
Ступило на поріг –
Хотіло нам сказати,
Що випав перший сніг.
***
Новий рік іде землею
В чистім полі без доріг,
Світить зорі понад нею,
Розсіває срібний сніг.
Новий рік іде горами
У червоних чобітках.
Сяють ясними вогнями
Скрізь ялинки по хатах.
(Іванна Блажкевич)
***
В Новий Рік зійшлись звірята
Круг ялинки танцювати:
Заєць, білки рудолиці,
Вовк, кабан та дві лисиці.
Тільки в норах їжаки
Настовбурчили голки:
– Дорогі нам сну хвилинки,
Ми й самі, як ті ялинки!
***
Дід Мороз на Новий Рік
Мені кролика приніс!
Кролик під ялинку втік,
Видно тільки білий ніс.
Вилізь, прошу, з-під ялинки,
Дам тобі я дві морквинки!
***
Новий рік іде землею
В чистім полі без доріг,
Світить зорі понад нею,
Розсіває срібний сніг.
Новий рік іде горами
У червоних чобітках.
Сяють ясними вогнями
Скрізь ялинки по хатах.
***
Ой весела в нас зима,
веселішої нема.
Грає срібними зірками,
в’ється синіми димками,
снігом землю обіймає.
Ой струнка ялинка в нас!
Скільки грає тут прикрас!
Ми зібралися юрбою,
разом з піснею новою
рік новий зустріти час!
Через гори, через ліс
Дід Мороз ялинку ніс.
Намагався не трусити,
Щоб голки не розгубити.
І яка ж вона чудова –
Уся сяє та блищить!
У гірляндах кольорових
Серед залу в нас стоїть!
Хай же рік новий приносить
Все, що бажане всіма,
Те, що кожен з нас попросить,
Те, чого іще й нема!
І Снігуронька маленька
Закружляла серед всіх –
Щастям сповниться серденько,
Залунає срібний сміх!
***
Новий Рік
Прийшов Січень-Новорічень,
Приніс торбу мальовану:
– З Новим роком, малята!
Виглянув з торби Горішок:
– Будьте міцні й здорові!
Виглянув Калач-посівач,
Сипонув пашниці,
– Щастя і добра вам,
Як води з криниці!
А дід Старий Рік
Закотився бубликом
У сніг.
(Дмитро Чередниченко)
***
Білий сніг летить у простір.
Золотих листків нема.
Це до нас прийшла у гості
молода, як цвіт, зима.
– З Новим роком! З Новим роком!
– Дід Мороз, привітним оком
підморгнувши дітворі,
став з ялинкою у дворі.
З подарунками торбину
перекинув через спину.
Здрастуй, криго синіх рік!
Здрастуй, свято Новий рік!
Білий сніг летить, як пух,
на ялинку, на кожух,
на обличчя, на чоло,
щоб нам радісно було!
***
Ой, летять, летять сніжинки
На будинки, на ялинки,
На дороги, на поля –
Біла-біла вся земля!
Сніг лапатий, сніговій…
Здрастуй, свято – Рік Новий!
Вийшов Дід Мороз з хатинки,
Зупинивсь біля ялинки,
Нас чекає на сніжку
В срібно-білім кожушку.
У вогнях ялинка сяє,
А Снігуронька співає:
– Люба зимонько-зима!
Веселіше, як ти, нема!
Ну й, бо ж снігу намело –
Стало білим все село.
Біла стежка, біла річка,
Біла вишня і смерічка,
Біла хата, білі коні,
Тільки носики червоні.
***
Я ладнаю годівнички
Для горобчика й синички,
Для малого снігурця
Крихт насиплю і пшонця.
Прилітайте, друзі милі,
Не лякайтесь заметілі!
***
Білий кіт
Котик вибіг за ворота,
А на вулиці – зима!
Білий сніг і білий котик –
І кота немов нема!
Лиш на кінчику хвоста
Видно плямку у кота.
(Валентина Бондаренко)
***
Зима прийшла...
Зима прийшла. Холодними руками
Скувала ріки і ставки,
Заслала ниви килимами,
До сел засипала стежки.
Усе замовкло під снігами.
Даремно! Сонце переможе!
Розіб'є громом ланцюги,
Розтопить криги і сніги,
Змете всі заміри ворожі
І кине квіти навкруги.
(Олександр Олесь)
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