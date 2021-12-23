Стихи про Новый год и зиму для детей: лучшие произведения к празднику

В Украине Новый год – один из самых популярных праздников. Особенно его любят дети. В садиках и школах в конце декабря проходят утренники с елкой, маскарадом, песнями и хороводами.

Кроме того, к новогоднему празднику дети по традиции разучивают стихи, а за свои старания получают сладкие подарки от Деда Мороза. OBOZREVATEL для своих читателей собрал лучшие стихотворения про Новый год и зиму на украинском языке для детей разных возрастов.

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Сніг іде – веселий день,

Ми співаємо пісень;

На ялинці сто прикрас –

Лісова красуня в нас,

Дід Мороз на свято йде

І Снігуроньку веде.

***

Падав сніг на поріг,

Кіт зліпив собі пиріг.

Поки смажив, поки пік,

А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг

Треба тісто, а не сніг.

***

Я – Снігуронька маленька,

Сніжна дівчинка гарненька.

З Новим Роком вас вітаю,

Щастя, радощів бажаю!

Я прийшла до вас, малята,

Щоб веселим було свято

Привезла до вас я казку,

Подивіться-но, будь ласка!

***

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

***

У нічний казковий час

Рік Новий прийшов до нас,

Він приніс свої вітання

І найкращі побажання –

І людині, і родині,

І матусі-Україні!

***

Через поле, через ліс,

З пагорба в долину

Подарунки зайчик віз

Діткам на ялинку.

Дід Мороз раненько встав,

Снігу торбу назбирав

І побіг чимдуж до річки

Заморозити водичку.

Уранці біля хати

Малесенькі сліди –

Зайчаточко вухате

Приходило сюди.

Стояло біля хати,

Ступило на поріг –

Хотіло нам сказати,

Що випав перший сніг.

***

Новий рік іде землею

В чистім полі без доріг,

Світить зорі понад нею,

Розсіває срібний сніг.

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

(Іванна Блажкевич)

***

В Новий Рік зійшлись звірята

Круг ялинки танцювати:

Заєць, білки рудолиці,

Вовк, кабан та дві лисиці.

Тільки в норах їжаки

Настовбурчили голки:

– Дорогі нам сну хвилинки,

Ми й самі, як ті ялинки!

***

Дід Мороз на Новий Рік

Мені кролика приніс!

Кролик під ялинку втік,

Видно тільки білий ніс.

Вилізь, прошу, з-під ялинки,

Дам тобі я дві морквинки!

***

Новий рік іде землею

В чистім полі без доріг,

Світить зорі понад нею,

Розсіває срібний сніг.

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

***

Ой весела в нас зима,

веселішої нема.

Грає срібними зірками,

в’ється синіми димками,

снігом землю обіймає.

Ой струнка ялинка в нас!

Скільки грає тут прикрас!

Ми зібралися юрбою,

разом з піснею новою

рік новий зустріти час!

Через гори, через ліс

Дід Мороз ялинку ніс.

Намагався не трусити,

Щоб голки не розгубити.

І яка ж вона чудова –

Уся сяє та блищить!

У гірляндах кольорових

Серед залу в нас стоїть!

Хай же рік новий приносить

Все, що бажане всіма,

Те, що кожен з нас попросить,

Те, чого іще й нема!

І Снігуронька маленька

Закружляла серед всіх –

Щастям сповниться серденько,

Залунає срібний сміх!

***

Новий Рік

Прийшов Січень-Новорічень,

Приніс торбу мальовану:

– З Новим роком, малята!

Виглянув з торби Горішок:

– Будьте міцні й здорові!

Виглянув Калач-посівач,

Сипонув пашниці,

– Щастя і добра вам,

Як води з криниці!

А дід Старий Рік

Закотився бубликом

У сніг.

(Дмитро Чередниченко)

***

Білий сніг летить у простір.

Золотих листків нема.

Це до нас прийшла у гості

молода, як цвіт, зима.

– З Новим роком! З Новим роком!

– Дід Мороз, привітним оком

підморгнувши дітворі,

став з ялинкою у дворі.

З подарунками торбину

перекинув через спину.

Здрастуй, криго синіх рік!

Здрастуй, свято Новий рік!

Білий сніг летить, як пух,

на ялинку, на кожух,

на обличчя, на чоло,

щоб нам радісно було!

***

Ой, летять, летять сніжинки

На будинки, на ялинки,

На дороги, на поля –

Біла-біла вся земля!

Сніг лапатий, сніговій…

Здрастуй, свято – Рік Новий!

Вийшов Дід Мороз з хатинки,

Зупинивсь біля ялинки,

Нас чекає на сніжку

В срібно-білім кожушку.

У вогнях ялинка сяє,

А Снігуронька співає:

– Люба зимонько-зима!

Веселіше, як ти, нема!

Ну й, бо ж снігу намело –

Стало білим все село.

Біла стежка, біла річка,

Біла вишня і смерічка,

Біла хата, білі коні,

Тільки носики червоні.

***

Я ладнаю годівнички

Для горобчика й синички,

Для малого снігурця

Крихт насиплю і пшонця.

Прилітайте, друзі милі,

Не лякайтесь заметілі!

***

Білий кіт

Котик вибіг за ворота,

А на вулиці – зима!

Білий сніг і білий котик –

І кота немов нема!

Лиш на кінчику хвоста

Видно плямку у кота.

(Валентина Бондаренко)

***

Зима прийшла...

Зима прийшла. Холодними руками

Скувала ріки і ставки,

Заслала ниви килимами,

До сел засипала стежки.

Усе замовкло під снігами.

Даремно! Сонце переможе!

Розіб'є громом ланцюги,

Розтопить криги і сніги,

Змете всі заміри ворожі

І кине квіти навкруги.

(Олександр Олесь)

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