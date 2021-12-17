Что подарить на Новый год 2022: идеи подарков для мужа, жены, детей и родителей

Анна Паскевич
Праздники
3 минуты
288
Что подарить на Новый год 2022

Одна из главных традиций в Новый год – дарить подарки близким, друзьям, коллегам или просто знакомым. Подарок будет приятным знаком внимания, который поможет укрепить и улучшить отношения.

Но чтобы угодить человеку, стоит учесть его интересы. Так, к примеру, по мнению психологов, мужчины предпочитают практичные и качественные подарки, а женщины – чтобы их было как можно больше. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных идей для подарков к Новому 2022 году.

Одна из главных традиций в Новый год – дарить подарки близким
Видео дня
Что подарить на Новый год мужу/парню

  • Подарок для спорта: эспандер, гантели, коньки, лыжи, сноуборд, кроссовки для бега.

  • Техника. Это может быть новый телефон, наушники, непромокаемая музыкальная колонка, Powerbank, бритва или квадрокоптер.

  • Набор мясных деликатесов или экзотических фруктов – зависимо от предпочтений мужчины.

  • Элитный алкоголь.

  • Именной подарок – чашка или футболка с персональной надписью.

  • Подарок для путешествий: рюкзак, палатка, термос или фляжка.

  • наборы: набор инструментов, набор бармена, набор для глинтвейна или барбекю.

Чтобы угодить человеку, стоит учесть его интересы
Что подарить на Новый год жене/девушке

  • Ювелирное украшение.

  • Подарок для спорта: гантели, скакалка, беговые кроссовки, костюм для фитнеса.

  • Косметика. Набор средств по уходу за телом, набор теней или кисточек для макияжа.

  • Техника: планшет, телефон, фотокамера моментальной печати, омолаживающий массажер для лица, гидромассажная ванночка, робот-пылесос.

  • Любимый аромат.

  • Подарок-впечатление: совместная поездка на отдых, фотосессия, билеты в театр, музей или на балет.

Девушки любят, когда подарков много
Что подарить на Новый год ребенку

Чтобы порадовать ребенка подарком, напишите вместе с ним письмо Деду Морозу – так вы сможете узнать, о чем он мечтает.

Самым маленьким можно подарить развивающую игрушку: сортер, развивающий центр, развивающий коврик, интерактивный планшет, пирамидку, магнитную игру, музыкальный инструмент, пальчиковые краски, крупные пазлы, говорящую мягкую игрушку.

Подарки – одна из главных традиций Нового года

Для ребенка 3-5 лет хорошим подарком будет кукла, пупс (для девочки), машинка или другой транспорт на радиоуправлении (для мальчиков), игровая палатка, конструктор, игрушечная кухня с посудой, домик для кукол, игрушечная бытовая техника, набор инструментов.

Ребенку в возрасте 5-10 лет можно подарить настольную игру, телефон или планшет, набор юного химика или физика, набор для творчества (рисования, плетения, вышивания, вязания и т.д.).

Старшим детям (10-16 лет) можно подарить сертификат в магазин одежды или косметики, наушники, телефон, планшет, ролики, самокат или гироскутер.

Самым маленьким детям можно дарить развивающие игрушки
Что подарить на Новый год родителям

  • Набор деликатесов к празднику: сыров, колбас, экзотических фруктов или сладостей.

  • Подарок для дома: теплый плед, одеяло, электропокрывало, термокружки, набор праздничной посуды.

  • Совместное путешествие.

  • Техника. Приятным подарком будут новый телефон, планшет, посудомойная машина, робот-пылесос, микроволновка, мультиварка или кондиционер.

  • Семейная фотосессия.

Мужчины предпочитают практичные и качественные подарки
Что подарить на Новый год другу/подруге

  • Забавную новогоднюю игрушку или сувенир.

  • Футболка или чашку с надписью.

  • Внешний аккумулятор Power Bank.

  • Музыкальную колонку.

  • Подарок-антистресс: раскраску, картину по номерам, игрушку-антистресс.

  • Золотое или серебряное украшение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя дарить на Новый год. Некоторые предметы, согласно народным приметам, могут быть заряжены негативом и привлекать неприятности. Также сообщалось, что нельзя готовить на Новый год 2022 и в чем нельзя встречать праздник.

УкраинаПраздникиНовый год-2022новогодние подаркиОтношения