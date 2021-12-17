Что подарить на Новый год 2022: идеи подарков для мужа, жены, детей и родителей

Одна из главных традиций в Новый год – дарить подарки близким, друзьям, коллегам или просто знакомым. Подарок будет приятным знаком внимания, который поможет укрепить и улучшить отношения.

Но чтобы угодить человеку, стоит учесть его интересы. Так, к примеру, по мнению психологов, мужчины предпочитают практичные и качественные подарки, а женщины – чтобы их было как можно больше. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных идей для подарков к Новому 2022 году.

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Подарок для спорта: эспандер, гантели, коньки, лыжи, сноуборд, кроссовки для бега.

Техника. Это может быть новый телефон, наушники, непромокаемая музыкальная колонка, Powerbank, бритва или квадрокоптер.

Набор мясных деликатесов или экзотических фруктов – зависимо от предпочтений мужчины.

Элитный алкоголь.

Именной подарок – чашка или футболка с персональной надписью.

Подарок для путешествий: рюкзак, палатка, термос или фляжка.

наборы: набор инструментов, набор бармена, набор для глинтвейна или барбекю.

Ювелирное украшение.

Подарок для спорта: гантели, скакалка, беговые кроссовки, костюм для фитнеса.

Косметика. Набор средств по уходу за телом, набор теней или кисточек для макияжа.

Техника: планшет, телефон, фотокамера моментальной печати, омолаживающий массажер для лица, гидромассажная ванночка, робот-пылесос.

Любимый аромат.

Подарок-впечатление: совместная поездка на отдых, фотосессия, билеты в театр, музей или на балет.

Чтобы порадовать ребенка подарком, напишите вместе с ним письмо Деду Морозу – так вы сможете узнать, о чем он мечтает.

Самым маленьким можно подарить развивающую игрушку: сортер, развивающий центр, развивающий коврик, интерактивный планшет, пирамидку, магнитную игру, музыкальный инструмент, пальчиковые краски, крупные пазлы, говорящую мягкую игрушку.

Для ребенка 3-5 лет хорошим подарком будет кукла, пупс (для девочки), машинка или другой транспорт на радиоуправлении (для мальчиков), игровая палатка, конструктор, игрушечная кухня с посудой, домик для кукол, игрушечная бытовая техника, набор инструментов.

Ребенку в возрасте 5-10 лет можно подарить настольную игру, телефон или планшет, набор юного химика или физика, набор для творчества (рисования, плетения, вышивания, вязания и т.д.).

Старшим детям (10-16 лет) можно подарить сертификат в магазин одежды или косметики, наушники, телефон, планшет, ролики, самокат или гироскутер.

Набор деликатесов к празднику: сыров, колбас, экзотических фруктов или сладостей.

Подарок для дома: теплый плед, одеяло, электропокрывало, термокружки, набор праздничной посуды.

Совместное путешествие.

Техника. Приятным подарком будут новый телефон, планшет, посудомойная машина, робот-пылесос, микроволновка, мультиварка или кондиционер.

Семейная фотосессия.

Забавную новогоднюю игрушку или сувенир.

Футболка или чашку с надписью.

Внешний аккумулятор Power Bank.

Музыкальную колонку.

Подарок-антистресс: раскраску, картину по номерам, игрушку-антистресс.

Золотое или серебряное украшение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя дарить на Новый год. Некоторые предметы, согласно народным приметам, могут быть заряжены негативом и привлекать неприятности. Также сообщалось, что нельзя готовить на Новый год 2022 и в чем нельзя встречать праздник.