Картинки на Новый год 2022: обои на рабочий стол и телефон

Обои на рабочий стол к Новому, 2022 году помогут создать соответствующее праздничное настроение. В преддверии зимних праздников можно украсить не только себя и свое жилище, но и домашний компьютер и телефон.

Это могут быть яркие и живописные снимки новогодней елки, снега, украшений, шариков, гирлянд, бокалов с шампанским и других атрибутов праздника. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал лучшие фото и изображения, которые можно использовать в качестве обоев на рабочий стол для компьютера или телефона.

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Как известно, Новый год является древнейшим праздником на планете. Первые упоминания о нем датируются третьим тысячелетием. Считается, что традиция отмечать начало года появилась в Древней Месопотамии, где оно наступало в день весеннего равноденствия.

Праздновать Новый год 1 января начали в Древнем Риме – в эту дату официально принимали пост римские консулы. Подробнее про историю праздника читайте в материале по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая страна будет первой встречать Новый год и сколько времени в этот момент будет в Киеве.