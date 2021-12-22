Картинки на Новый год 2022: обои на рабочий стол и телефон

Анна Паскевич
Праздники
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Обои на рабочий стол - Новый год 2022

Обои на рабочий стол к Новому, 2022 году помогут создать соответствующее праздничное настроение. В преддверии зимних праздников можно украсить не только себя и свое жилище, но и домашний компьютер и телефон.

Это могут быть яркие и живописные снимки новогодней елки, снега, украшений, шариков, гирлянд, бокалов с шампанским и других атрибутов праздника. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал лучшие фото и изображения, которые можно использовать в качестве обоев на рабочий стол для компьютера или телефона.

Обои на рабочий стол на Новый год – 2022
Обои на рабочий стол на Новый год 2022
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Обои на рабочий стол на Новый год 2022: бенгальские огни
Обои на рабочий стол на Новый год 2022: бокалы
Обои на рабочий стол на Новый год 2022: декор
Обои на рабочий стол на Новый год 2022: новогодняя елка
Обои на рабочий стол на Новый год 2022: лес
Обои на рабочий стол на Новый год 2022: дом
Обои на рабочий стол на Новый год 2022 с мандаринами
Обои на рабочий стол на Новый год 2022 с елкой
Обои на рабочий стол: Новый год 2022
Обои на рабочий стол на Новый год 2022: салют
Обои на рабочий стол: новогодний салют
Обои на рабочий стол: салют на Новый год
Обои на рабочий стол на Новый год 2022 со свечой
Обои на рабочий стол на Новый год 2022: свечи
Обои на рабочий стол на Новый год 2022: снеговик
Обои на телефон на Новый год – 2022
Обои на телефон на Новый год 2022: бенгальский огонь
Обои на телефон на Новый год 2022: салют
Обои на телефон: новогодний салют
Обои на телефон на Новый год 2022
Обои на телефон на Новый год 2022: огни
Обои на телефон на Новый год 2022: бокалы
Обои на телефон на Новый год 2022: елка
Обои на телефон на Новый год 2022: елка и шары
Обои на телефон на Новый год 2022: игрушка
Обои на телефон на Новый год 2022: звезды
Обои на телефон на Новый год 2022: блестки
Обои на телефон: с Новым годом

Как известно, Новый год является древнейшим праздником на планете. Первые упоминания о нем датируются третьим тысячелетием. Считается, что традиция отмечать начало года появилась в Древней Месопотамии, где оно наступало в день весеннего равноденствия.

Праздновать Новый год 1 января начали в Древнем Риме – в эту дату официально принимали пост римские консулы. Подробнее про историю праздника читайте в материале по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая страна будет первой встречать Новый год и сколько времени в этот момент будет в Киеве.

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