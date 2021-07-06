С Ивана Купала 2021! Яркие поздравления, картинки и открытки
В среду, 7 июля, в Украине отмечается народный праздник Ивана Купала. В этот день по всей стране проходят гуляния с кострами, хороводами и гаданиями – купальская ночь считается особенным, магическим временем, когда могут происходить чудеса.
Между тем церковь не приветствует языческих традиций и гаданий. В эту дату православные отмечают Рождество пророка Иоанна Предтечи, поэтому всем верующим рекомендуется посетить богослужение в храме и помолиться святому. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео к празднику.С Ивана Купала 2021: поздравления в стихах и прозе
Поздравляю с праздником
Лета и тепла!
С жаркими купаниями
С ночи до утра.
Пусть все на Купала
Сбудутся мечты.
Папоротник в цвете
В полночь ты найди.
***
З Днем Івана Купала
Вас я привітаю,
Добра і тепла
Щиро побажаю.
нехай втіляться
Задумки та мрії,
Нехай віра вам буде
Знаменням головним.
***
На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.
В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам – мужей хороших,
А мужчинам – жен пригожих.
***
Вітаю зі святом Івана Купала і щиро хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому майбутньому обов'язково знайти свою квітучий папороть, яка подарує тобі щастя, кохання, мир, спокій і радість.
***
В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия в жизни.
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Вітаю зі святом Івана Купала. Хай кажуть, що знайти квітку папороті неможливо, але я бажаю, щоб у твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвіла яскраво і гарно папороть щастя та кохання. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії та шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.
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Вітаю з Івана Купала та щиро бажаю запалити в своїй душі той самий – найяскравіший вогник надії і нехай він приведе тебе до заповітної мрії, до великої любові, до доброго щастя, до справжнього дива.Картинки и открытки на Ивана Купала
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как в Украине отмечают День рыбака. Праздник был установлен в 1995 году на государственном уровне.
По материалам: pozdravok.ru.