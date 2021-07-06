С Ивана Купала 2021! Яркие поздравления, картинки и открытки

В среду, 7 июля, в Украине отмечается народный праздник Ивана Купала. В этот день по всей стране проходят гуляния с кострами, хороводами и гаданиями – купальская ночь считается особенным, магическим временем, когда могут происходить чудеса.

Между тем церковь не приветствует языческих традиций и гаданий. В эту дату православные отмечают Рождество пророка Иоанна Предтечи, поэтому всем верующим рекомендуется посетить богослужение в храме и помолиться святому. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео к празднику.

Поздравляю с праздником

Лета и тепла!

С жаркими купаниями

С ночи до утра.

Видео дня

Пусть все на Купала

Сбудутся мечты.

Папоротник в цвете

В полночь ты найди.

***

З Днем Івана Купала

Вас я привітаю,

Добра і тепла

Щиро побажаю.

нехай втіляться

Задумки та мрії,

Нехай віра вам буде

Знаменням головним.

***

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам – мужей хороших,

А мужчинам – жен пригожих.

***

Вітаю зі святом Івана Купала і щиро хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому майбутньому обов'язково знайти свою квітучий папороть, яка подарує тобі щастя, кохання, мир, спокій і радість.

***

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия в жизни.

***

Вітаю зі святом Івана Купала. Хай кажуть, що знайти квітку папороті неможливо, але я бажаю, щоб у твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвіла яскраво і гарно папороть щастя та кохання. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії та шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.

***

Вітаю з Івана Купала та щиро бажаю запалити в своїй душі той самий – найяскравіший вогник надії і нехай він приведе тебе до заповітної мрії, до великої любові, до доброго щастя, до справжнього дива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как в Украине отмечают День рыбака. Праздник был установлен в 1995 году на государственном уровне.

По материалам: pozdravok.ru.