Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки РФ возросло до 87 человек: продолжается ликвидация последствий. Фото и видео

После российской массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая, количество пострадавших продолжает расти. По состоянию на утро, 25 мая, уже 87 человек получили ранения или травмы.

Видео дня

Сейчас продолжается ликвидация последствий. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки возросло до 87 человек, среди них – трое несовершеннолетних. Два человека погибли", – говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбор завалов после удара по столице

В результате атаки врага повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксировали на 49 локациях в столице.

В Шевченковском районе, где после попадания был разрушен подъезд пятиэтажного дома, из-под завалов спасатели деблокировали тела двух погибших женщин.

Во время аварийно-спасательных работ специалисты демонтировали 165 квадратных метров поврежденных железобетонных конструкций.

Кинологические подразделения обследовали более 100 квадратных метров территории, а психологи ГСЧС оказали помощь 112 пострадавшим. Работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.

По информации городского головы Виталия Кличко, на утро, 25 мая, в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая. Среди них – двое детей.

Напомним, во время массированной атаки оккупантов в ночь на 24 мая, основной удар принял на себя Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и десятки пострадавших. Погибли по меньшей мере два человека. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

Также известно, что российские ракеты пролетели над Софией Киевской во время массированной атаки на Киев. Один из ударов пришелся по музею Чернобыля на Подоле, момент попадания попал на видео.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!