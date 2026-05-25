КРЕМЛЬ ГОТОВИЛ ВОЙНУ ПРОТИВ УКРАИНЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ. И СЕГОДНЯ МЫ ДОЛЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДИТЬ, НО И ОЧИСТИТЬ ГОСУДАРСТВО ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭТОГО ЯДА.

Мир должен наконец понять главное: война против Украины началась не в 2022 году. И даже не в 2014-м.

Она началась сразу после распада СССР.

Именно тогда кремль, прикрываясь "дружбой народов", начал крупнейшую спецоперацию против украинской государственности в современной истории.

Сначала — через ядерное разоружение. Рф стояла за плечами Запада, убеждая мир, что Украина должна отдать ядерное оружие в обмен на "гарантии безопасности".

Украину лишили стратегического щита. А дальше началось системное добивание обороноспособности.

Уничтожение баллистических программ. Ликвидация ракет средней дальности. Сокращение стратегической авиации. Разрушение военной науки. Распродажа техники. Ослабление армии. Подрыв оборонной промышленности. Мир молчал.

А кремль методично складывал мозаику будущей агрессии.

Но самое страшное — это даже не танки и ракеты. Самое страшное — многолетнее проникновение коллаборации в само тело украинского государства.

Кремль десятилетиями навязывал Украине свои кадры.

В силовые структуры. В политику. В судебную систему. В экономику. В гуманитарную сферу. В государственное управление.

Сегодня значительная часть этой коллаборации сидит рядом с януковичем в москве.

И это — лучшее доказательство того, что россия годами готовила не "влияние", а полноценное поглощение Украины.

Параллельно уничтожалась украинская идентичность. Через образование. Через телевидение. Через книги. Через шоу-бизнес. Через церковь московского типа. Через навязывание русского языка как "языка успеха". Через высмеивание всего украинского. Украинским детям вкладывали в голову чужую историю. Формировали комплекс неполноценности.

Навязывали мысль, что украинская культура — второстепенная. Даже школьные учебники в отдельные периоды фактически повторяли кремлевские нарративы.

Одновременно разрушалась экономическая независимость государства. Стратегические объекты энергетики. Добывающая отрасль. Промышленность. Ключевые ресурсы.

Все это годами переходило под контроль олигархически-кремлевских групп.

Украине навязывали модель сырьевой колонии. Без инноваций. Без технологического прорыва. Без национальной экономической стратегии.

Кремль прекрасно понимал: сильную Украину победить невозможно.

Поэтому Украину пытались сделать слабой изнутри.

Самое циничное — украинцам годами навязывали мысль, что власть — это не служение народу, а самый выгодный бизнес.

Коррупция стала системой. Политика — коммерцией. Выборы — технологией манипуляции. Патриотическая среда системно не допускалась к реальному влиянию. Административный ресурс. Фальсификации. Олигархический контроль.

Денежные барьеры для участия в выборах. Закрытые политические системы.

Все это формировало искусственное государство зависимостей.

И вот в 2022 году кремль решил, что Украина уже готова упасть.

Но путин смертельно ошибся.

Потому что Украина — не просто территория. Украина — это нация. Мононация со своей исторической памятью. Со своим языком. Со своей культурой. Со своим достоинством.

И когда пришло время — народ встал.

Именно поэтому провалилась главная иллюзия кремля: что украинцы встретят российскую армию с цветами. Не встретили. Украинцы встретили оккупанта яростью, сопротивлением и кровью.

Но сегодня мы должны сказать себе еще одну правду. К сожалению, значительная часть старых разрушительных механизмов до сих пор живет внутри государства.

В политике. В экономике. В кадровых подходах. В коррупционной системе. В равнодушии к собственному народу. И это уже вопрос национального выживания.

Потому что после таких жертв Украина не имеет права вернуться к старой модели государства. Не имеет права снова жить ложью.

Не имеет права строить страну для коррупционных групп, тотально и бездумно, не прагматично распродавать государственный ресурс, особенно стратегический под влияние иностранных представительств, вымогательства собственного народа из природного, принадлежащего народу ресурса, газа, нефти, атомной энергетики и т п. Не имеет права позволить уничтожение собственной культуры, языка и демографии. Особенно опасна бездумная политика замещения украинцев массовой миграцией.

Украина должна остаться украинским государством.

С украинской культурой. С украинским языком. С украинской исторической памятью. С уважением ко всем национальностям, но без потери собственного национального ядра.

Сегодня нужна новая государственная политика. Политика согласия. Политика справедливости. Политика любви к собственному народу. Политика поддержки украинской семьи, молодежи, науки, культуры, армии и производства.

Власть должна наконец понять: народ, который выстрадал эту войну, уже не согласится жить в старой системе обмана.

Миллионы людей прошли фронт. Миллионы увидели истинную цену государства. Миллионы больше не хотят быть статистами в чужих сценариях.

Украина стоит перед историческим выбором.

Или мы очистим государство от десятилетий кремлевского разрушительного наследия и построим сильное украинское национальное государство.

Или внутренняя слабость станет опаснее внешнего врага.

Украина, просыпайся, включая власть. Время брать будущее в собственные руки.

Не чужими методичками. Не навязанными моделями. Не ложью. А собственной волей. Собственной культурой. Собственной государственнической силой, инновациями и инициативами собственного народа.