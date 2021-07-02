День рыбака 2021 в Украине: когда и как отмечается праздник

День рыбака в 2021 году в Украине отмечается 11 июля. Согласно указу президента Леонида Кучмы № 464/95 от 22 июня 1995 года этот праздник ежегодно приходится на второе воскресенье июля.

Как говорится в документе, День рыбака был установлен "в поддержку инициативы" работников рыбного хозяйства и профессиональных союзов. Праздник всех рыбаков отмечали еще в СССР, где он был учрежден указом президиума Верховного Совета № 3519-VI от 3 мая 1965 года.

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В советские времена датой мероприятия также было второе воскресенье июля. Как правило, к этому времени прекращается действие запрета на ловлю рыбы, связанного с нерестом. Кроме того, жаркая погода устанавливается окончательно и народ массово устремляется к водоемам.

День рыбака празднуют как профессионалы рыбных хозяйств, так и любители, для которых рыбалка является любимым занятием или даже образом жизни.

В праздник на предприятиях сферы проходят корпоративы, а отличившиеся сотрудники получают премии и грамоты. Всех, кто имеет отношение к рыболовству, в этот день поздравляют и вручают подарки. Заядлым рыбакам дарят инвентарь для рыбалки, сувениры, термосы, алкоголь.

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