МАССИРОВАННЫЙ УДАР РФ ПО КИЕВУ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ И ПАНИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА СИСТЕМНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛОГИСТИКИ, ППО И НЕФТЯНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ

Видео дня

24 мая 2026 года российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области. Было применено 90 ракет различных типов (включая 36 баллистических ракет "Искандер", 6 аэробаллистических "Кинжал"/"Циркон", а также межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник") и около 600 ударных дронов.

Концентрация средств поражения на квадратный километр - беспрецедентная. Это позиционировалось властями РФ как "месть" за украинские удары по объектам в РФ, в частности за ликвидацию центра дронов "Рубикон" в Старобельске.

РЕЗУЛЬТАТ УДАРА - ПУК В ЛУЖУ

Из 90 ракет 74 сбиты, подавлены или промахнулись. 19 ракет (более 21%) просто не достигли целей - упали в поле из-за деградации производства и отсутствия контроля качества.

Ни один военный объект не был поражен.

Россияне систематически промахивались по заводу "Артем" (который, кстати, уже давно не производит ракетное вооружение над землей), зато разрушили или повредили:

Лукьяновский рынок;

торговый центр "Квадрат";

вход в метро "Лукьяновская";

"Макдональдс";

около десятка жилых многоэтажек и частных домов.

Последствия: двое погибших, десятки раненых.

"Орешник" (стоимостью $20–100 млн за пуск, который является советским "Пионером", переделанным под инертные боевые части) ударил по гаражному кооперативу в Белой Церкви. 36 вольфрамовых боевых элементов пробили крыши нескольких гаражей. Заявленная цель - аэродром, который расположен в другом конце города. Точность - ноль. Скорость падения боевой части была ниже штатной, что свидетельствует либо о разрушении ракеты в полете (возможное поражение комплексом Patriot), либо о "сырости" изделия.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ

Это не месть. Это удар паники и демонстративного террора для внутреннего потребителя в Москве и Питере. Путин публично солгал о "детях в общежитии" в Старобельске - ни одного видео с пострадавшими детьми или родителями нет. Зато есть видео, где сотрудники ФСБ со скрытыми лицами и автоматами выносят тела, завернутые в одеяла. Феодальная система РФ не позволяет "опричникам" носить тела "холопов" - они выносили своих, элитных операторов дронов. Россия врет о целях, но даже собственные Z-блогеры констатируют провал.

Цитаты из Z-каналов:

"Живов": "Возможно, у "Орешника" вообще нет боевой части? Немецкий подкалиберный стержень? Иранский гиперзвук всегда имел "БАБАХ"".

"Позывной Осетин": "Слабо".

"Романов": "Уничтожено 500 нацистов, 20 генералов НАТО... даже разрывов нет. Тупо дорогое железо в землю".

"Два майора": "Ожидали удара по врагу, который убивает наших детей (приравняли "Рубикон" к детям), а получили демонстрацию по Белой Церкви".

Даже "Рыбарь" (пропагандист МО РФ) признал: "Изделие сырое, продолжают дорабатывать".

ЛОГИКА РАБОТЫ СИЛ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ - ПЛАНОМЕРНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ РФ

Тем временем Украина не устраивает шоу. Она системно, с фото- и видеофиксацией, разрушает военную и экономическую базу агрессора.

1. Уничтожение элитных кадров и систем управления

Снежное: уничтожена школа операторов дронов полка "Ахмат". Погибли 60 человек (курсанты, инструкторы, командир школы с позывным "Бурый"). Дроны - ценнейший ресурс современной войны.

Арабатская стрелка (Крым): дроны сравняли с землей военный лагерь ФСБ (штаб контрразведки и спецназначения на оккупированных территориях). По меньшей мере 100 ликвидированных разных чинов, уничтожены виллы, где жили генералы. Система ПВО "Панцирь" не помогла.

Старобельск (Луганская обл.): удар по штабу и месту жительства пилотов центра беспилотных систем "Рубикон". Этот центр подчиняется непосредственно Путину (личная "дроновая гвардия", "пожарная команда" на самых тяжелых участках фронта). Финансирование - миллиарды. Россияне заявили о "общежитии колледжа с детьми", но отсутствие видео с пострадавшими детьми и наличие кадров с сотрудниками ФСБ (с размытыми лицами и автоматами), которые выносят тела, однозначно подтверждают версию ВСУ.

2. Уничтожение противовоздушной обороны - открытие неба

Бригада "Черный лес" дроном RAM 2X поразила главную станцию ЗРК С-400 "Триумф" - командный пункт 5Н63С (мозг дивизиона, стоимость ~$100 млн). Это радиолокационная станция обнаружения, сопровождения и наведения. Без нее все пусковые установки С-400 - бесполезный металлолом.

РФ теряет около 15 РЛС в месяц, а производить такие системы может максимум одну в год. Это создает "слепую зону" и освобождает коридор для украинской авиации. Видео подтверждает попадание и полное уничтожение.

3. Блокада логистики и уничтожение нефтебаз

Трассы: десятки геолоцированных видео уничтоженных российских грузовиков, бензовозов и даже гражданских автомобилей на трассах Донецк - Мариуполь (30 случаев), Мариуполь - Мелитополь (15), Ростов - Крым. Это работа тактических дронов типа "Хорнет", "Булава", RAM 2X (дальность 50–200 км). РФ потеряла столько бронетехники, что вынуждена возить личный состав на небронированных грузовиках, которые уничтожаются с первого попадания. Противник сам признает: "Понятие тыла нивелировано", "БПЛА взяли под контроль малое небо над ДНР", ""Хорнеты" беспрепятственно барражируют над трассами".

Нефть: СБУ (Центр спецопераций "Альфа") ударом на 800 км от границы уничтожила линейную производственно-диспетчерскую станцию "Второва" во Владимирской области. Это ключевой узел перекачки дизельного топлива (преимущественно для армии) на Москву и на экспорт через порт Приморск. Без этой станции - сбой в поставках топлива в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и топливные базы вокруг Москвы. Пожар на площади 800 м². Это продолжение системной кампании (ранее поражены Московский, Рязанский, Кстовский, Ярославский НПЗ, станции Солнечногорск, Володарская).

Порты: удар по порту "Тамань" (Керченский пролив) - уничтожены стендеры (трубы перекачки нефти на танкеры). Мощность порта - до 20 млн тонн нефтепродуктов в год. Это вместе с ударами по Туапсе, Новороссийску (поврежден сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке) и Шесхарису фактически блокирует морской экспорт нефти РФ на юге.

ПОЧЕМУ ЭТОТ УДАР ПОСЛЕДНЯЯ СУДОМА

Технологическое банкротство: РФ не может защитить свои стратегические ЗРК С-400 даже на глубине 100 км от линии фронта. Их РЛС не видят украинских дронов (RAM 2X, "Хорнет"), а если и видят - стоимость ракеты ПВО в 50 раз выше дрона, и боекомплекта не хватает. У РФ заканчиваются даже "Панцири", "Буки" и "Торы".

Назревающий экономический коллапс: из-за ударов по НПЗ и нефтеперекачивающим станциям в РФ падает добыча и переработка. В оккупированном Крыму и Запорожской области уже ввели ограничения на продажу бензина. Через 1,5–2 недели, когда закончатся запасы топлива после остановки НПЗ, дефицит наступит во всей европейской части РФ, включая Москву. Падение рубля нивелирует даже рост цен на нефть.

Паника внутри РФ: В Подмосковье и Москве работает ПВО по беспилотникам. Местные жители фиксируют взрывы, вспышки и работу противовоздушной обороны. Россияне (особенно москвичи) поняли, что война - не "далеко в телевизоре". Началась паника, блокируют интернет и Telegram (хотя там сидят Z-блогеры, которые пытаются поддерживать боевой дух), власть не понимает, что делать. Обсуждается мобилизация - люди уже платят взятки, чтобы откупить сыновей, но гарантий нет. Паника переросла в потерю управления: закрытие мессенджеров (Telegram) - это последняя стадия перед крахом.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ

Дроны - главный козырь. Украина изменила правила игры благодаря дешевым, массовым, малозаметным дронам с автономным управлением на базе ИИ, которые РФ не может ни заглушить, ни сбить. США вложили миллиарды долларов (и при Байдене, и при Трампе) в украинскую дроновую индустрию и технологии, к которым у РФ нет доступа.

РФ теряет территории и людей. Впервые с 2024 года РФ имеет чистые потери оккупированной территории. Потери личного состава - более 1000 человек в день. Только за 5 месяцев 2025 года - около 141 000 убитых. Наступление на Покровск остановлено (0 км прироста) ценой 500 убитых и раненых за 10 дней из-за работы дронов 7-го корпуса ДШВ.

Технологическое лидерство необратимо. Украина уже обошла ограничения США на удары вглубь РФ собственными дронами, систематически разрушающими логистику (до 150 км), ПВО, нефтепереработку и производство боеприпасов (Воронеж, Чебоксары, Саратов, Туапсе). Потенциал ВСУ раскручивается, а российская ПВО падает ежедневно (по 1 системе ПВО/РЛС в день).

Падение режима. Экономика РФ - карточный домик. Ни одна из 1200 глобальных компаний не вернулась. Режим выживает только за счет продажи ресурсов и лжи. Удары по "Ахмату" и Чечне разрушают негласный контракт между Грозным и Москвой: РФ не может защитить даже свой "любимый" регион.

РОССИЯ ПРОИГРАЛА ВОЙНУ

То, что мы видим, - предсмертные судороги. Путин бросил на стол "предпоследний козырь" ("Орешник") и потратил полмиллиарда долларов на уничтожение рынка и "Макдональдса". Украина, наоборот, наносит системные удары по нефтяной игле, ПВО, логистике и элитным кадрам.

Когда ПВО РФ откатится на 200 км от линии фронта (из-за потери С-400), украинская авиация с французскими бомбами Hammer (250 кг) и американскими GBU-39 сравняет с землей командные пункты и фортификации. Топливный голод в Москве и остановка экспорта нефти через Тамань, Новороссийск и Туапсе лишат РФ последних ресурсов.

Украина прошла испытание с одной рукой за спиной (ограничение Байдена/Трампа на дальнобойность). Теперь руки развязаны. Технологическое преимущество и экономика войны - на стороне Украины. Россия не сможет мобилизовать ресурсы для ответа, потому что их просто нет. Путин сам загнал себя в тупик. Стратегический слом хребта РФ - исторически неизбежен и уже начался. 2026, 2027, 2028 годы станут худшими в истории России. Страна-террорист обречена. Украину невозможно победить.