С днем ангела Ильи 2021: смс, открытки и видео с поздравлениями

В понедельник, 2 августа, мужчины по имени Илья отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память пророка Илии – самого почитаемого святого Ветхого завета.

Илья – имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "мой Бог – Яхве", или "крепость Господня". К именинам Ильи OBOZREVATEL публикует оригинальные смс, открытки и видео с поздравлениями.

З днем ангела, Ілля,

Привітаю я тебе,

Побажаю від душі,

Щоб був щасливим ти,

Багато щастя і успіху,

Море жартів тобі, сміху,

Будь веселим і здоровим,

Хлопцем будь ти самим кльовим!

***

Всех благ тебе сегодня

Видео дня

Пожелаю я,

Желаю, чтобы счастлив

Ты в жизни был, Илья.

В имени твоем

Крепость, Божья сила,

Самой судьбой начертано

Быть тебе счастливым.

С днем ангела!

***

Люблять тебе друзі всі,

Ти не сумнівайся

І завжди таким, Ілля,

Класним залишайся.

Хай удача невідступно

По п'ятах крокує.

Хай на всі твої ідеї

Сили не бракує.

На любовнім фронті буде хай

Все завжди в ажурі.

Хай здоровий буде дух

В серці та фігурі.

***

Дорогой Илья, поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь твоя будет радостной, пусть в делах твоих тебя ожидает успех, пусть здоровье крепнет, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!

***

Вітаю, Ілля, з днем ангела. Бажаю сміливо братися за улюблену справу, обов'язково домагатися успіху, твердо стояти на ногах, не дозволяти собі опускати руки та впевнено йти своєю дорогою. І нехай ця дорога буде щасливою. Здоров'я тобі, Ілля, хороших друзів, міцного кохання дорогих людей, везіння і великих можливостей.

***

Ілля, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела! Бажаю отримувати тільки хороші новини, бути в гармонії та резерві з зовнішнім світом, впевнено йти по життю вперед і нехай тобі завжди світить тільки зелене світло!

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По материалам: pozdravok.ru.