С днем ангела Ильи 2021: смс, открытки и видео с поздравлениями
В понедельник, 2 августа, мужчины по имени Илья отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память пророка Илии – самого почитаемого святого Ветхого завета.
Илья – имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "мой Бог – Яхве", или "крепость Господня". К именинам Ильи OBOZREVATEL публикует оригинальные смс, открытки и видео с поздравлениями.С днем ангела Ильи: смс, стихи и проза
З днем ангела, Ілля,
Привітаю я тебе,
Побажаю від душі,
Щоб був щасливим ти,
Багато щастя і успіху,
Море жартів тобі, сміху,
Будь веселим і здоровим,
Хлопцем будь ти самим кльовим!
***
Всех благ тебе сегодня
Пожелаю я,
Желаю, чтобы счастлив
Ты в жизни был, Илья.
В имени твоем
Крепость, Божья сила,
Самой судьбой начертано
Быть тебе счастливым.
С днем ангела!
***
Люблять тебе друзі всі,
Ти не сумнівайся
І завжди таким, Ілля,
Класним залишайся.
Хай удача невідступно
По п'ятах крокує.
Хай на всі твої ідеї
Сили не бракує.
На любовнім фронті буде хай
Все завжди в ажурі.
Хай здоровий буде дух
В серці та фігурі.
***
Дорогой Илья, поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь твоя будет радостной, пусть в делах твоих тебя ожидает успех, пусть здоровье крепнет, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!
***
Вітаю, Ілля, з днем ангела. Бажаю сміливо братися за улюблену справу, обов'язково домагатися успіху, твердо стояти на ногах, не дозволяти собі опускати руки та впевнено йти своєю дорогою. І нехай ця дорога буде щасливою. Здоров'я тобі, Ілля, хороших друзів, міцного кохання дорогих людей, везіння і великих можливостей.
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Ілля, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела! Бажаю отримувати тільки хороші новини, бути в гармонії та резерві з зовнішнім світом, впевнено йти по життю вперед і нехай тобі завжди світить тільки зелене світло!Картинки и открытки ко дню ангела Ильи
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По материалам: pozdravok.ru.