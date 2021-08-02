День Ильи пророка 2021: как отметить и что нельзя делать в праздник

В понедельник, 2 августа, православные верующие отмечают День пророка Ильи – самого почитаемого святого Ветхого завета. В старину ему молились о дожде, здравии, помощи, замужестве.

Считалось, что с этого дня завершается сезон купания в водоемах, поскольку вода становится холодной, а самого пророка называли предвестником осени. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в Ильин день, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Пророк Илия – ветхозаветный святой, живший в 9 веке до нашей эры в Израильском царстве. Он ревностно отстаивал чистоту веры в Бога и обличал идолопоклонство. В Библии говорится, что в конце земного пути Илия был взят на небо живым – за ним прибыла огненные колесница и кони.

Видео дня

2 августа верующие по традиции стараются посетить богослужение и праздничный крестный ход, после чего можно собраться всей семьей за застольем.

Святой Илия считается покровителем плодородия, поэтому его часто просят о пополнении в семье. Девушки на выданье молятся пророку о замужестве.

В День Ильи также собирают целебные травы и ягоды, разрешается работа на пасеке.

Купаться.

Ловить рыбу.

Работать – считается оскорбительным по отношению к святому Илье.

Согласно народному поверью, в день Ильи и после него ни в коем случае нельзя купаться: якобы в это время активизируется подводная нечисть и купание может навлечь болезни.

Этот запрет можно объяснить также тем, что, как правило, со 2 августа вода становилась холодной на севере, а на юге зацветала.

До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается.

Попасть под дождь в День Ильи пророка – запастись здоровьем на весь год.

Насекомые затихли ко Дню Ильи – к ранней осени.

Сыграть свадьбу или обвенчаться в Ильин день – хорошая примета, сулящая долгий и счастливый брак.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный церковный календарь на август 2021 года. В последний месяц лета отмечаются несколько больших праздников ипостов.