Выходные на День Независимости Украины 2021: когда и сколько будем отдыхать

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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В День Независимости по всей Украине проходят праздничные мероприятия

На День Независимости Украины в 2021 году граждане получат четыре выходных дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Один из них, понедельник, 23 августа, нужно будет отработать в субботу, 28 августа.

Указанный рабочий день был перенесен в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 30 сентября 2020 года. Как говорится в документе, такое решение способствует "рациональному использованию рабочих дней" и "заблаговременному планированию" отдыха, а также создает благоприятные условия для празднования.

Согласно постановлению Верховной Рады от 20 февраля 1992 года, День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа – именно в этот день 1991 года депутаты парламента приняли Акт провозглашения независимости, который впоследствии был подтвержден на Всеукраинском референдуме.

Видео дня

При этом первый День Независимости отметили 16 июля 1991 года – в день принятия депутатами Верховного Совета УССР постановления "О Дне провозглашения независимости Украины" (1990).

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа

Кроме того, 21 июля 1990 года народные избранники большинством голосов приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины.

В День Независимости по всей Украине проходят праздничные мероприятия: парады, шествия, марши, концерты, возложение цветов. Отмечают праздник и за рубежом, где в этот день организовываются различные акции, флешмобы, митинги и концерты.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных дней и праздников на август 2021 года. На последний месяц лета приходится несколько важных дат.

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