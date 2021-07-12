Выходные на День Независимости Украины 2021: когда и сколько будем отдыхать

На День Независимости Украины в 2021 году граждане получат четыре выходных дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Один из них, понедельник, 23 августа, нужно будет отработать в субботу, 28 августа.

Указанный рабочий день был перенесен в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 30 сентября 2020 года. Как говорится в документе, такое решение способствует "рациональному использованию рабочих дней" и "заблаговременному планированию" отдыха, а также создает благоприятные условия для празднования.

Согласно постановлению Верховной Рады от 20 февраля 1992 года, День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа – именно в этот день 1991 года депутаты парламента приняли Акт провозглашения независимости, который впоследствии был подтвержден на Всеукраинском референдуме.

Видео дня

При этом первый День Независимости отметили 16 июля 1991 года – в день принятия депутатами Верховного Совета УССР постановления "О Дне провозглашения независимости Украины" (1990).

Кроме того, 21 июля 1990 года народные избранники большинством голосов приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины.

В День Независимости по всей Украине проходят праздничные мероприятия: парады, шествия, марши, концерты, возложение цветов. Отмечают праздник и за рубежом, где в этот день организовываются различные акции, флешмобы, митинги и концерты.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных дней и праздников на август 2021 года. На последний месяц лета приходится несколько важных дат.