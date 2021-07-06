Выходные в августе 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

В августе 2021 года в Украине будет десять официальных выходных. Один из них – День независимости Украины – является дополнительным нерабочим днем, что предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Так, указанный праздник ежегодно отмечается 24 августа. В 2021 году он приходится на вторник, в связи с чем рабочий день в понедельник, 23 августа, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 30 сентября 2020 года, перенесен на субботу 28 августа.

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Таким образом, ко Дню независимости украинцы получат четыре выходных дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Кроме того, нерабочими традиционно будут субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

На третий месяц лета приходится еще несколько популярных праздников, таких как, в частности, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, День государственного флага Украины, Международный день молодежи, День авиации Украины, День Воздушных сил Вооруженных cил Украины, День шахтера, День строителя.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных дней на 2021 год. Ежегодно в Украине отмечается 11 государственных праздников, в связи с которыми для граждан предусмотрены дополнительные для отдыха нерабочие дни.