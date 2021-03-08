С 8 Марта: поздравления, картинки и открытки к празднику
В понедельник, 8 марта, во всем мире отмечается Международный женский день. Этот праздник посвящен борьбе против гендерного неравенства, однако в Украине установилась традиция поздравлять с ним женщин и дарить им различные подарки.
Специально для своих читателей и читательниц OBOZREVATEL подготовил поздравления с 8 Марта в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями для близких.Поздравления с 8 Марта маме
Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя:
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла!
Будь здоровой ты всегда!
***
Моя матусю рідна,
Я люблю тебе без краю!
З 8 Березня вітаю,
Щастя я тобі бажаю.
Багато світла та надії,
Здійснення найкращої мрії,
Радості на багато літ.
Кращої немає в світі!
***
Свою мамочку родную
8 раз я поцелую,
Крепко-крепко обниму,
8 раз скажу "Люблю".
С 8 Марта, дорогая!
***
Кохана матусю, з 8 Березня! Хочу, щоб ти частіше посміхалася, ніколи не хворіла і завжди була щасливою. Нехай березневе сонечко й близькі люди завжди дарують тепло, а в житті трапляються тільки приємні несподіванки. Залишайся такою ж гарною, турботливою, жіночною, мудрою, найкращою мамою на світі.
***
Дорогая и любимая мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Хочу, чтобы ты была всегда здорова и счастлива. Чтобы ничто и никогда не могло испортить тебе настроение. Помни, что я очень люблю тебя!
***
Матусю, вітаю з 8 Березня! Бажаю тобі величезного щастя! Щоб було якомога більше позитивних моментів, щоб очі світилися радістю, а посмішка ніколи не сходила з твого прекрасного обличчя. Ти у мене найгарніша, найтурботливіша, найжіночніша, найніжніша – найкраща в світі! Люблю тебе!
Пусть помада будет в тон,
Сумочка Louis Vuitton,
Маникюр, который в тренде,
Навороченный iPhone.
Дома страшный лысый кот,
Острова три раза в год,
И у мужа будет яхта
Или личный самолет.
***
Бажаю, щоб у кожної жінки
Був персональний олігарх,
Щоб підкорювати моря і країни,
У любові купатися і квітах!
***
Пусть Женский день
Никогда не кончается,
Словно во сне,
Все мечты исполняются.
Радость, цветы,
Много разных сюрпризов,
Кофе в постель,
Выполненье капризов.
Жить романтично,
Ни в чем не нуждаться,
В радостях жизни,
Как в море, купаться.
***
Вітаю з Міжнародним жіночим днем і хочу побажати від щирого серця, щоб нігті не ламалися, щоб язик не базікав зайвого, щоб волосся не сіклося, щоб вії з кожним днем росли активніше, в душі була витримка сталевої леді, а фігура була чарівною і прекрасною.
***
З 8 березня! Бажаю, щоб у тебе завжди було найнеобхідніше для справжньої дівчини: повна хата нарядів, нескінченна кількість купюр для їхнього придбання, більше приводів, щоб вдягти своє найефектніше плаття, і справжнього чоловіка, який завжди буде тебе балувати!
Свою улюблену дружину
Привітати зі святом хочу,
Бажаю світла, сонця, ласки,
Щоб життя твоє було, як казка,
Любові й ніжності, тепла,
Щасливою будь зі мною щодня,
І очі хай горять вогнем,
З Міжнародним жіночим днем!
***
С Международным женским днем
Тебя сегодня поздравляю!
Прекрасная моя жена,
Тебя люблю и обожаю.
На свете нет тебя родней,
На свете нет тебя дороже,
Спасибо говорю тебе
За каждый день, что вместе прожит.
Хочу, чтоб ты всегда была
Довольной, радостной, красивой,
Чтоб расцветала с каждым днем
И становилась лишь счастливее!
***
Кохана, з 8 Березня! Бажаю тобі завжди бути такою ж чудовою господинею, турботливою мамою і моєю коханою дружиною. Бажаю тобі, щоб ти ні на хвилину не забувала про свою красу, чарівність, жвавий розум і вражаючу винятковість. Бажаю завжди пам'ятати, що на цьому світі є такі люди, які хоч і мають потребу постійно в твоїх ніжних руках і ласці, але водночас, готові віддати своє життя за твій спокій і щасливу посмішку. Ніколи не сумуй, і добро прийде в наш дім на тепло твого щирого серця. Ти найчудовіша жінка на світі!
Милая сестренка,
С праздником тебя!
С Женским днем, родная,
Поздравляю я!
Пусть улыбкой ясною
Глаза твои сияют,
Ни обид, ни горестей
Никогда не знают!
***
З 8 Березня вітаю
Я улюблену сестру!
Бути щасливою бажаю
І уві сні, і наяву!
***
Рідна моя людина, сестричко, з 8 Березня тебе! Міцного здоров'я, нехай тебе обходять стороною будь-які хвороби та недуги, навіть найдрібніші. Нехай Господь нагородить тебе безхмарним щастям і благополуччям, а добре і чуйне серце у тебе вже є. Нехай перші весняні дні принесуть тобі багато радості!
Твой взгляд, как солнышко весною,
Твоя улыбка, как цветы!
И в этот день – 8 Марта,
Пусть всех счастливей будешь ты!
Всегда желаю оставаться,
Такой же юной, как сейчас.
Цвести, любить и улыбаться,
Теплом своих прекрасных глаз!
***
Восьмого березня нехай мрія
Твоя легко здійсниться!
Весною казка, як завжди,
У реальність може втілитися!
Бажаю вічного цвітіння,
Беззаперечної краси,
Посмішок, щастя, натхнення,
Душевної світлої чистоти!
***
Люба, вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Весняного настрою, теплих стосунків з рідними і близькими, чистого щирого кохання. Щоб у твоєму житті виходило все те, що ти хочеш. Уваги, турботи, зворушливих моментів, душевних розмов і зустрічей, приємних придбань, розвитку і впевненості, реалізації і затребуваності, краси, молодості, посмішок і безлічі всіляких благ! Ти захоплююча! Зі святом!
Поздравляю с Женским днем
Доченьку любимую!
Будь всегда ты, дорогая,
Самою счастливою.
***
Пусть в день 8 Марта
Солнце светит для тебя!
Желаю, доченька родная,
Чтоб ты счастливою была!
Купайся же в любви и ласке,
Пусть жизнь твоя будет, как в сказке,
Сердечно я тебе желаю,
И крепко-крепко обнимаю.
***
Мила, рідна, найпрекрасніша частинка моєї душі і серця, моя обожнювана донечка! Нехай у твоєму житті завжди буде весна і любов. Нехай завжди щебечуть птахи і цвітуть квіти. Нехай навіть весняна гроза просто вмиває твоє життя від усіх неприємностей. Бажаю, щоб ти сяяла від щастя, як сяє сонце. Щоб твій щасливий сміх змушував прокидатися в цьому світі добро. З 8 Березня, моя хороша!
Вітаю з 8 березня
І бажаю від душі,
Щоб не знала ти печалі,
Щоб збувалися всі мрії.
***
С чудесным праздником весенним,
Что мы зовем все Женским днем,
Прими, родная, поздравления!
Пускай везет тебе во всем!
Пусть будет счастьем наполняться
Твой каждый день, из года в год,
Мечты все станут исполняться
И будет сладкой жизнь, как мед!
***
Дорога моя подруго, з 8 березня! Бажаю, щоб у тебе в житті все й завжди йшло за твоїм сценарієм. Нехай збуваються мрії, в душі завжди панує весна та весняний настрій. Нехай чоловіки оточують тебе своєю увагою, турботою і обожнюванням. Завжди залишайся такою ж живою, позитивною і запальною красунею, я впевнена, ніхто в світі не встоїть перед твоєю чарівністю.Картинки и открытки к 8 Марта
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить маме, дочери на 8 Марта, учительнице, воспитательнице, жене или девушке.
По материалам: pozdravok.ru.