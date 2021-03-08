С 8 Марта: поздравления, картинки и открытки к празднику

В понедельник, 8 марта, во всем мире отмечается Международный женский день. Этот праздник посвящен борьбе против гендерного неравенства, однако в Украине установилась традиция поздравлять с ним женщин и дарить им различные подарки.

Специально для своих читателей и читательниц OBOZREVATEL подготовил поздравления с 8 Марта в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями для близких.

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя:

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла!

Будь здоровой ты всегда!

***

Моя матусю рідна,

Я люблю тебе без краю!

З 8 Березня вітаю,

Щастя я тобі бажаю.

Багато світла та надії,

Здійснення найкращої мрії,

Радості на багато літ.

Кращої немає в світі!

***

Свою мамочку родную

8 раз я поцелую,

Крепко-крепко обниму,

8 раз скажу "Люблю".

С 8 Марта, дорогая!

***

Кохана матусю, з 8 Березня! Хочу, щоб ти частіше посміхалася, ніколи не хворіла і завжди була щасливою. Нехай березневе сонечко й близькі люди завжди дарують тепло, а в житті трапляються тільки приємні несподіванки. Залишайся такою ж гарною, турботливою, жіночною, мудрою, найкращою мамою на світі.

***

Дорогая и любимая мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Хочу, чтобы ты была всегда здорова и счастлива. Чтобы ничто и никогда не могло испортить тебе настроение. Помни, что я очень люблю тебя!

***

Матусю, вітаю з 8 Березня! Бажаю тобі величезного щастя! Щоб було якомога більше позитивних моментів, щоб очі світилися радістю, а посмішка ніколи не сходила з твого прекрасного обличчя. Ти у мене найгарніша, найтурботливіша, найжіночніша, найніжніша – найкраща в світі! Люблю тебе!

Пусть помада будет в тон,

Сумочка Louis Vuitton,

Маникюр, который в тренде,

Навороченный iPhone.

Дома страшный лысый кот,

Острова три раза в год,

И у мужа будет яхта

Или личный самолет.

***

Бажаю, щоб у кожної жінки

Був персональний олігарх,

Щоб підкорювати моря і країни,

У любові купатися і квітах!

***

Пусть Женский день

Никогда не кончается,

Словно во сне,

Все мечты исполняются.

Радость, цветы,

Много разных сюрпризов,

Кофе в постель,

Выполненье капризов.

Жить романтично,

Ни в чем не нуждаться,

В радостях жизни,

Как в море, купаться.

***

Вітаю з Міжнародним жіночим днем і хочу побажати від щирого серця, щоб нігті не ламалися, щоб язик не базікав зайвого, щоб волосся не сіклося, щоб вії з кожним днем росли активніше, в душі була витримка сталевої леді, а фігура була чарівною і прекрасною.

***

З 8 березня! Бажаю, щоб у тебе завжди було найнеобхідніше для справжньої дівчини: повна хата нарядів, нескінченна кількість купюр для їхнього придбання, більше приводів, щоб вдягти своє найефектніше плаття, і справжнього чоловіка, який завжди буде тебе балувати!

Свою улюблену дружину

Привітати зі святом хочу,

Бажаю світла, сонця, ласки,

Щоб життя твоє було, як казка,

Любові й ніжності, тепла,

Щасливою будь зі мною щодня,

І очі хай горять вогнем,

З Міжнародним жіночим днем!

***

С Международным женским днем

Тебя сегодня поздравляю!

Прекрасная моя жена,

Тебя люблю и обожаю.

На свете нет тебя родней,

На свете нет тебя дороже,

Спасибо говорю тебе

За каждый день, что вместе прожит.

Хочу, чтоб ты всегда была

Довольной, радостной, красивой,

Чтоб расцветала с каждым днем

И становилась лишь счастливее!

***

Кохана, з 8 Березня! Бажаю тобі завжди бути такою ж чудовою господинею, турботливою мамою і моєю коханою дружиною. Бажаю тобі, щоб ти ні на хвилину не забувала про свою красу, чарівність, жвавий розум і вражаючу винятковість. Бажаю завжди пам'ятати, що на цьому світі є такі люди, які хоч і мають потребу постійно в твоїх ніжних руках і ласці, але водночас, готові віддати своє життя за твій спокій і щасливу посмішку. Ніколи не сумуй, і добро прийде в наш дім на тепло твого щирого серця. Ти найчудовіша жінка на світі!

Милая сестренка,

С праздником тебя!

С Женским днем, родная,

Поздравляю я!

Пусть улыбкой ясною

Глаза твои сияют,

Ни обид, ни горестей

Никогда не знают!

***

З 8 Березня вітаю

Я улюблену сестру!

Бути щасливою бажаю

І уві сні, і наяву!

***

Рідна моя людина, сестричко, з 8 Березня тебе! Міцного здоров'я, нехай тебе обходять стороною будь-які хвороби та недуги, навіть найдрібніші. Нехай Господь нагородить тебе безхмарним щастям і благополуччям, а добре і чуйне серце у тебе вже є. Нехай перші весняні дні принесуть тобі багато радості!

Твой взгляд, как солнышко весною,

Твоя улыбка, как цветы!

И в этот день – 8 Марта,

Пусть всех счастливей будешь ты!

Всегда желаю оставаться,

Такой же юной, как сейчас.

Цвести, любить и улыбаться,

Теплом своих прекрасных глаз!

***

Восьмого березня нехай мрія

Твоя легко здійсниться!

Весною казка, як завжди,

У реальність може втілитися!

Бажаю вічного цвітіння,

Беззаперечної краси,

Посмішок, щастя, натхнення,

Душевної світлої чистоти!

***

Люба, вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Весняного настрою, теплих стосунків з рідними і близькими, чистого щирого кохання. Щоб у твоєму житті виходило все те, що ти хочеш. Уваги, турботи, зворушливих моментів, душевних розмов і зустрічей, приємних придбань, розвитку і впевненості, реалізації і затребуваності, краси, молодості, посмішок і безлічі всіляких благ! Ти захоплююча! Зі святом!

Поздравляю с Женским днем

Доченьку любимую!

Будь всегда ты, дорогая,

Самою счастливою.

***

Пусть в день 8 Марта

Солнце светит для тебя!

Желаю, доченька родная,

Чтоб ты счастливою была!

Купайся же в любви и ласке,

Пусть жизнь твоя будет, как в сказке,

Сердечно я тебе желаю,

И крепко-крепко обнимаю.

***

Мила, рідна, найпрекрасніша частинка моєї душі і серця, моя обожнювана донечка! Нехай у твоєму житті завжди буде весна і любов. Нехай завжди щебечуть птахи і цвітуть квіти. Нехай навіть весняна гроза просто вмиває твоє життя від усіх неприємностей. Бажаю, щоб ти сяяла від щастя, як сяє сонце. Щоб твій щасливий сміх змушував прокидатися в цьому світі добро. З 8 Березня, моя хороша!

Вітаю з 8 березня

І бажаю від душі,

Щоб не знала ти печалі,

Щоб збувалися всі мрії.

***

С чудесным праздником весенним,

Что мы зовем все Женским днем,

Прими, родная, поздравления!

Пускай везет тебе во всем!

Пусть будет счастьем наполняться

Твой каждый день, из года в год,

Мечты все станут исполняться

И будет сладкой жизнь, как мед!

***

Дорога моя подруго, з 8 березня! Бажаю, щоб у тебе в житті все й завжди йшло за твоїм сценарієм. Нехай збуваються мрії, в душі завжди панує весна та весняний настрій. Нехай чоловіки оточують тебе своєю увагою, турботою і обожнюванням. Завжди залишайся такою ж живою, позитивною і запальною красунею, я впевнена, ніхто в світі не встоїть перед твоєю чарівністю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить маме, дочери на 8 Марта, учительнице, воспитательнице, жене или девушке.

По материалам: pozdravok.ru.