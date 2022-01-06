Молитвы на Рождество: как попросить Бога о любви, замужестве, здоровье и благополучии

Рождество Христово – один из двух важнейших христианских праздников наряду с Пасхой. Считается, что молитвы в Святой вечер, который отмечается с 6 на 7 января, имеют особую силу и тот, кто искренне обратится к Богу, обязательно получит помощь Вселенной.

Также в дни праздника важно искренне покаяться и попросить прощения за содеянные грехи. OBOZREVATEL рассказывает, какие молитвы читают наРождество, чтобы попросить о благополучии, замужестве и здоровье.

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