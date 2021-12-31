Выходные на Рождество Христово 2022: сколько будут отдыхать в Украине

В связи с празднованием Рождества Христова в Украине предусмотрены дополнительные дни для отдыха. Так, по случаю большого праздника выходными будут три дня подряд: 7, 8 и 9 января.

В 2022 году Рождество, которое православные украинцы отмечают 7 января, приходится на пятницу. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, этот день является нерабочим.

При этом предпраздничный рабочий день 6 января, согласно статье 53 КЗоТ, является сокращенным на один час.

Как известно, Рождество Христово в Украине и мире отмечается 25 декабря. Однако украинская православная церковь, как и российская, сербская, грузинская, сербская и иерусалимская живут по ста рому стилю (юлианскому календарю), согласно которому эта дата наступает только 7 января.

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В январе 2022 год отмечаются другие религиозные праздники. Среди них – Крещение, Обрезание Господне, День Василия Великого, Святки и Крещенский Сочельник.

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