Когда на самом деле родился Иисус Христос: теории ученых и теологов

Хотя миллионы людей отмечают рождение Иисуса 25 декабря (7 января по Юлианскому календарю), но большинство ученых сходятся во мнении, что на самом деле это произошло не в указанные даты, а также не в первом году нашей эры.

Когда действительно мог родиться христианский мессия, и что об этом говорит наука, рассказало издание Live Science.

По мнению исследователей, церковь выбрала для празднования 25 декабря, поскольку на эту дату приходился день зимнего солнцестояния. Также в этот день отмечался языческий праздник Сатурналии, посвященный древнеримскому богу Сатурну. Как отмечает ученый Игнацио Л. Гетца в своей книге "Иисус-еврей: реальность, политика и миф – личная встреча", церковь могла приобщиться к этому празднику и ассимилировать его.

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Настоящая же дата рождения Иисуса неизвестна, но у исследователей есть несколько предположений на эту тему.

Некоторые ученые считают, что Иисус мог родиться примерно в 6-4 годах до н.э. Эта теория базируется на библейском рассказе о царе Ироде. Пытаясь убить мессию, правитель якобы приказал уничтожить всех мальчиков в возрасте до 2 лет, живших в окрестностях Вифлеема. Так как это событие произошло якобы незадолго до смерти царя, ученые базируются на хронологии римских историков, считавших, что Ирод умер в 4 веке до н.э.

Но единого мнения по этому вопросу нет, ведь некоторые исследователи вообще апеллируют к тому, что массовой резни могло и не быть. Дело в том, что, как отметил в своей книге "Зилот: жизнь и времена Иисуса из Назарета" библист Реза Аслан, нет никаких исторических подтверждений, что это событие действительно произошло.

Другая группа ученых решила определить дату рождения используя астрономию. Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении спасителя, попытались сопоставить с реальными астрономическими событиями.

Астроном Колин Хамфрис в 1991 году предположил, что небесное явление на самом деле было не звездой, а медленной кометой, которую даже зафиксировали китайские наблюдатели в 5 году до н.э. Однако эту теорию позже опровергли.

Используя астрономические данные, пытались определиться даже месяц рождения мессии. Среди ученых существует мнение, что Вифлеемская звезда могла быть сочетанием Сатурна и Юпитера – редкого астрономического явления, во время которого на небе можно наблюдать яркий свет, похожий на звезду. Это событие могло произойти в июне 2 века до н.э. Другой вероятной датой считают октябрь в 7 веке до н.э.

Теолог и профессор Фуллерской духовной семинарии Ян Пол рассказал о теории, которая базируется на имеющихся в Библии подсказках, по которым можно определить приблизительную дату рождения Иисуса. Первой зацепкой он считает намек на связь рождения Иисуса и Иоанна Крестителя.

"На шестом месяце беременности Елизаветы Бог послал ангела Гавриила в Назарет, город в Галилее, к девственнице, которая пообещала выйти замуж за мужа по имени Иосиф, потомка Давида. Деву звали Мария", – цитирует Библию исследователь.

Как он объясняет, если предположить, что Мария забеременела вскоре после этого при условии, что у Марии и Елизаветы роды произошли в обычный срок, то Иисус родился через пять-шесть месяцев после Иоанна.

Второй подсказкой он назвал данные об отце Иоанна Крестителя. Известно, что Захария был священником в храме. Сравнив данные о нем с календарными хрониками древних евреев, ученый заявил, что Иоанн мог быть зачат примерно в начале июня.

Если добавить шесть месяцев между Иоанном и Иисусом и девять месяцев беременности Марии, то мессия должен был родиться в середине сентября следующего года.

В пользу этой теории он привел несколько аргументов. Климатические признаки также ставят под сомнение теорию о рождении Иисуса в конце декабря. В этот период в окрестностях Вифлеема слишком холодно, чтобы в ночное время встретить пастухов с отарами овец. В то же время в сентябре погодные условия более умеренные и подобное возможно.

К тому же, как заявил Пол, древние записи говорят, что 25 декабря является датой зачатия. Учитывая, что идеальный период беременности человека составляет 280 дней, 29 сентября можно было бы считать датой рождения спасителя, примерно приходящегося на время праздника Суккот.

Однако при отсутствии точных исторических свидетельств и материальных доказательств ученые вряд ли смогут назвать точный месяц или хотя бы год рождения мессии.

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