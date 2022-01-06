Рождество Христово 2022: как празднуют в Украине и что под запретом

Православные украинцы 7 января отмечают Рождество Христово – один из главных христианских праздников. В этот день верующие прославляют рождение Иисуса Христа.

Ночью храмы служат богослужения и литургии; праздник завершает собой Рождественский пост. О том, как празднуют Рождество в Украине и что нельзя делать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Праздник Рождества посвящен воспоминанию о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Согласно Евангелиям от Матфея и от Луки, родители Спасителя Дева Мария и святой Иосиф прибыли в этот город, чтобы принять участие в переписи населения.

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Поскольку в гостинице не было мест, семье пришлось ночевать в пещере для скота, где Мария и родила Иисуса.

Первыми поприветствовать Сына Божьего пришли пастухи – радостную весть они узнали благодаря явлению ангела. Кроме того, над местом, где родился Спаситель, засияла яркая звезда, которая привела к Иисусу волхвов – восточных мудрецов. Как царю, они преподнесли Спасителю дары – золото, ладан и смирну.

Весть о рождении Мессии дошла до жестокого царя Иудеи Ирода. Боясь потерять власть, он приказал убить всех детей в стране младше двух лет. Но ангел предупредил Иосифа и семья успела бежать в Египет, где оставалась до смерти Ирода.

Праздновать Рождество в Украине начинают 6 января, с появлением в небе первой звезды. В этот день следует посетить церковную службу, а к праздничному ужину подают 12 постных блюд и всей семьей возносят молитву Богу.

В сам праздник Рождества, 7 января завершается сорокадневный Рождественский пост и верующим разрешается есть скоромную пищу.

В праздник украинцы посещают богослужения и поздравляют друг друга словами: "Иисус родился!"– "Славим Его!".

Еще одна рождественская традиция – устанавливать миниатюрные театры-вертепы, то есть сценки, которые разыгрывают рождение Христа. В некоторых регионах на Рождество плетут дидух – украшение в виде снопа ржи, которое ставят в угол дома на счастье.

В великий праздник Рождества нельзя ссориться, конфликтовать и злословить, носить старую, грязную или черную одежду, отказывать в помощи, работать по дому, рукодельничать, а также ходить на охоту и рыбалку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет на Рождество Христово в Украине. Почему католики и православные празднуют этот день в разные даты, читайте в материале.