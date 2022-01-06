Святвечер в Украине 2022: как празднуют и что категорически нельзя делать

В канун Рождества, в четверг, 6 января в Украине отмечают Святой вечер (Святвечер). Он также известен под названиями Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова.

Это последний день Рождественского поста: к ужину подают 12 постных блюд, а утром семьи встречают светлый праздник Рождества. OBOZREVATEL рассказывает, что можно и что нельзя делать в Святой вечер.

Навечерие Рождества принято отмечать дома или в церкви. Днем 6 января хозяйки делают уборку и готовят праздничные блюда – все работы должны быть завершены до восхода первой звезды. До этого момента также нельзя есть – легкий перекус позволен только детям.

Видео дня

Вечером семьи садятся за ужин из 12 постных блюд. Обязательными считаются кутья, узвар, а также вареники с грибами или капустой. Также к столу жарят картошку, варят постный борщ или грибной суп, тушат капусту и голубцы с крупой. Разрешены и блюда из рыбы.

Начинают ужин с семейной молитвы. Первым из блюд пробуют кутью; на стол также ставят тарелки для умерших близких и для тех, кто отсутствует в праздник. У икон ставят дидуха – рождественское украшение из снопа, символ счастья и достатка. В зависимости от региона, его сжигают на следующий день, на Крещение или весной.

В полночь 6 января в храмах проходит богослужение. Его по традиции посещают всей семьей. Дети и подростки 7 января (в некоторых регионах уже 6-го) колядуют и носят вечерю крестным.

Согласно установленным традициям, в Святой вечер нельзя заниматься работой по дому и рукоделием, ругаться, повышать голос, сквернословить, обижать животных.

Также плохой приметой считается неопрятно выглядеть, надевать старую одежду или вещи черного цвета, а также опаздывать к ужину – иначе можно весь год пробыть вдалеке от родных.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные праздники отмечаются в январе 2022 года. Сколько выходных будет на Рождество в Украине, читайте в материале.