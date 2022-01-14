День Василия 2022 в Украине: молитва, традиции и запреты праздника

В пятницу, 14 января православные украинцы отмечают память святителя Василия Великого – одного из Отцов Церкви и самых почитаемых христианских святых.

В народном календаре праздник известен как Васильев день, или День Василия. OBOZREVATEL рассказывает о его главных традициях и запретах.

Василий Великий родился в 329 году в знатной семье в Кесарии Каппадокийской в Малой Азии (современная Турция). Святитель получил хорошее образование, а впоследствии стал вести аскетическую жизнь. В 370 году он стал епископом Кесарии, полностью посвятив себя церкви.

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Василий учил любить ближних и помогать нуждающимся, а также боролся с арианской ересью, отстаивая веру в Пресвятую Троицу. Он является автором многих богословских текстов; ему приписывают изобретение иконостаса и составление литургии Василия Великого.

Отмечать День Василия начинают еще накануне, в Щедрый, или Васильев вечер. Молодежь "водит козу" по домам и поет щедривки, желая хозяевам благополучия, здоровья и достатка.

14 января православные храмы служат литургию по чину Василия Великого. Она служится десять раз в год и отличается от литургии Иоанна Златоуста более объемными текстами и протяжным пением.

В этот день украинцы также отмечают Старый Новый год. Мальчики и мужчины с самого утра отправляются засевать, посещая соседей, осыпая их дома зерном и исполняя посевалки – песни с пожеланиями богатого урожая.

В Старый Новый год принято собираться за праздничным столом всей семьей, прощать друг другу старые обиды и загадывать желания.

Согласно народным поверьям, на Василия нельзя впускать женщину первой в дом, одалживать деньги, пересчитывать мелкие деньги, а также посевать женщинам и девочкам.

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