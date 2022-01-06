Когда колядуют, щедруют и засевают в Украине в 2022 году: традиции и правила

Колядование, щедрование и засевание – самые яркие и веселые традиции новогодних и рождественских праздников. Их цель – поздравления и пожелания друг другу благополучия и процветания.

Как и когда в Украине принято колядовать, щедровать и засевать, узнавал OBOZREVATEL.

Традиционно в Украине колядуют в Рождество, с утра 7 января, однако в некоторых регионах ходить с колядками (и навещать крестных с кутьей) начинают уже в Святвечер 6 января. Для этого из нескольких человек собирают вертеп, который возглавляет участник с "Вифлеемской" звездой на шесте.

Такая компания обходит дома, распевая колядки – рождественские песни, прославляющие Рождение Иисуса Христа.

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Щедруют украинцы 13 января – в Щедрый вечер. Щедривки отличаются от колядок тем, что содержат пожелания богатого урожая, благополучия, здоровья и прочих благ.

Щедровать принято также небольшой компанией. Щедрующие обходят дома, играя на музыкальных инструментах и поздравляя людей со Старым Новым годом.

Посевать следует уже после наступления Старого Нового года – 14 января. Это делают только мужчины, парни или мальчики, поскольку впускать женщину в дом в первый день года с древних времен считалось дурным знаком.

Посевальщики ходят по домам, осыпая их зерном и распевая посевалки. В этих песнях хозяевам желают здоровья, счастья и благополучия. Зерно от посевания не убирают до захода солнца.

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