Посевалки на старый Новый год 2022: веселые стихи для взрослых и детей

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают старый Новый год, а также народный праздник Василия и Маланки. Утром мужчины и мальчики ходят по домам и засевают зерном, исполняя посевалки.

Эти обрядовые песни содержат пожелания здоровья, достатка и богатого урожая. Хозяева в ответ угощают и одаривают посевающих подарками и деньгами. В преддверии праздника OBOZREVATEL собрал для своих читателей лучшие тексты посевалок на украинском и русском языке.

Сію, сію, посіваю

Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з Вами буде,

Видео дня

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

Провели Йорданські Свята.

Сеем сеем посеваем

Сеем сеем посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль или пятак –

Не уйдем отсюда так.

Сієм, сієм, посіваєм

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

Сієм вам від вашого порога

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Сійся, родися

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сею, вею, посеваю

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье –

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Ми прийшли вас посівати

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Сію, сію, посіваю, з Новим роком всіх вітаю

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Сеем, веем, посеваем

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год –

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонку,

Блюдца молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Сійся родися, жито-пшениця

Сійся родися, жито-пшениця,

На щастя, на здоров'я, на Новий рік,

Щоб Вам вродило, краще ніж вторік.

У полі зерном, у дома добром,

В печі пирогами, на столі хлібами,

Хай буде Ваша хата, радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями,

І хай сіяє Вам невступно

Христова зірка шестикутна,

І хай сіяє Вам щоднини

Наша славна Україна!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений со старым Новым годом, а также трогательные песни-щедривки с видео. В канун праздника украинцы накрывают богатый стол, чтобы привлечь счастье и достаток, а также ходят по соседям и щедруют.