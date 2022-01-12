Щедривки и поздравления на Старый Новый год 2022: топ-10 трогательных песен на украинском языке. Видео

Ежегодно в ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Щедрый вечер. В канун Старого Нового года принято накрывать праздничный стол, чтобы привлечь в дом счастье и достаток.

Один из популярных древних обычаев Щедрого вечера, который дошел до наших дней, – переодевание в животных и фольклорных персонажей. Участники такого действа ходят по домам соседей и щедруют – поют обрядовые песни с пожеланиями благополучия и богатства. Специально для своих читателей OBOZREVATEL к празднику публикует десять популярных украинских щедривок.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

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Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

Я щедрую в дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити!

Щедрику-ведрику,

Дайте вареника,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

А ще й вареничку,

А ще й паляничку,

А ще й на дохід

Паляницю й хліб,

Решето вівса,

А зверху ковбаса!

Добрий вечір!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю що пан дома,

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червинців,

Усім дітям по червінцю.

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва предвічного Сина.

Приспів:

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Не білі перини Богові стелила,

На в’язочці сіна Вічного зложила.

Не поміж царями Господь нам явився,

А між вівчарями в яслах положився.

А небесні духи в синяві співають,*

Пастерів убогих до стайні скликають.

Пастирі убогі до стайні приходять,

На в'язочці сіна Господа знаходять.

А на світлім сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Золото і ладан, миро вони взяли,

І в Єрусалимі за Христом питали.

Найшли Христа Бога не в Єрусалимі,

А в убогій стайні в місті Вифлеємі.

Убогим вертепом царі не гордили,

Христови всі дари і поклін зложили.

І ми Христа Бога всі радо вітаймо,

Разом з пастирями весело співаймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

Ой сів Христос вечеряти,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Пришла до Нього Божа Мати,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ой, дай, Сину, райські ключі –

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Одімкнути рай і пекло,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Випустити грішні душі.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Одні си не пускати:

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Що налаяла отца й матір,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Не налаяла, а подумала.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие блюда нужно приготовить на Старый Новый год и Щедрый вечер. Считается, что ужин в этот праздник должен быть "щедрым" и вкусным. О том, когда колядуют, щедруют и посевают в Украине, читайте в материале по ссылке.