Почему украинцы водят козу на Маланку: история обряда на Щедрый вечер

В Украине традиционно 13 января отмечается день Маланки или Щедрый вечер. С этим праздником связаны многие давние традиции и обычаи. Одним из самых популярных и зрелищных был обряд вождения козы.

О главных традициях древнего украинского праздника изданию "НВ" рассказала этнолог и эксперт Музея Гончара Ярослава Музыченко.

Она объяснила, что в этот день накрывали пышный стол, на который хозяйки готовили щедрую кутью, блины с мясом, разнообразные колбасы и блюда с молоком.

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По ее словам, кроме щедровок одним из главных элементов празднования был обряд вождения козы. Это театрализованное представление символизировало процветание и достаток, а также богатый урожай. Во время щедрований одного из ребят перевоплощали в козу. Делалось это довольно просто: на молодого человека надевали вывернутый кожух и маску этого животного.

По традиции его водили от двери к двери и разыгрывали одну сцену. Как отметила этнолог, коза символизировала своеобразный дух урожая – она приходила и умирала, но появлялась знахарка, которая ее поднимала и воскрешала.

Считается, что этот ритуал является отголоском старых верований славян. Коза считалась тотемным животным, олицетворявшим в себе "душу поля" – козлоподобное существо, которое преследуют жнецы, и оно прячется в последний сноп.

Танец козы, во время которого она "умирает" и "воскресает", символизирует круговорот замирания и возрождения природы. Интересно, что подобные ритуальные представления характерны для многих древнейших аграрных культур. Одним из ярких примеров являются римские Брумалии. Участники этого праздника тоже надевали маску козла и проводили магические действа.

Следует отметить, что в некоторых регионах Украины у обряда вождения козы менялся традиционный сценарий. В Черниговской области во время действа пелось о том, как коза пострадала от московитов, но ее спасает храбрый казак.

Кроме того, щедровщики носили маски волка, медведя, а также лошади. Все это было частью обряда изгнания зимы и приближения весеннего тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимние праздники в Украине неразрывно связаны с целым рядом традиций и обычаев, наиболее известными из которых является щедрование и засевание. Однако при обрядах для женщин существуют определенные ограничения.