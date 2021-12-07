День украинского платка 2021: как поучаствовать в ярком флешмобе по случаю праздника

Ежегодно 7 декабря отмечается Всемирный день украинского платка. Этот неофициальный праздник, который появился в 2019 году, призван объединить женщин разных профессий, возраста и национальностей для сохранения украинских традиций.

В этот день по всей стране проходят флешмобы и мастер-классы, участники которых делятся яркими фото в соцсетях. Подробнее о традициях и истории праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

Отмечать День украинского платка предложила активистка и депутат Винницкого облсовета Людмила Станиславенко. Идею поддержали общественные активисты в Украине и по всему миру. В частности, в 2019 году праздник отмечался в США, Испании, Канаде, Латвии, Португалии, Казахстане, Иордании, Индии.

Видео дня

В прошлом украинки носили платок в течение всего года. Он был обязательным для замужней женщины, а также считался показателем социального статуса: молодые женщины носили светлые и яркие платки, женщины в возрасте – темные, вдовы – черные. Женщины из зажиточных семей носили платки из дорогих тканей, бедные – из более дешевых.

День украинского платка отмечают в День Екатерины – один из главных женских праздников, поскольку эта святая считается заступницей женской судьбы.

7 декабря украинки по всему миру участвуют во флешмобе "Сделай фото/видео с платком", выкладывая в соцсети фото с этим элементом национальной одежды. Снимки сопровождают хештегами #Берегине_моя_українська_хустко, #УкраїнськаХустка.

Кроме того, по случаю праздника проходят мастер-классы, где можно научиться завязывать украинский платок.

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