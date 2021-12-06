Стилист назвал 5 популярных модных ошибок, которые допускают даже звезды

Звездный стилист Эллиот Гарно рассказал, какие ошибки в стиле допускают даже знаменитости. Модный эксперт подчеркнул, что удачный образ не заканчивается на красивой одежде, а состоит из многих мельчайших деталей.

Эллиот помогает одеваться Фиби Тонкин, Шанине Шейк и Наде Фэйрфакс, поэтому знает, как легко одним неудачным решением испортить даже брендовый наряд. Своими 5 советами он поделился с глянцем Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Плохо сидящая одежда

Одежда, которая не подходит по размеру, всегда видна издалека. Это дешевит образ, считает Гарно. "Посадка и крой имеет большое значение в отношении хорошего или плохого внешнего вида. Подгонка по телосложению важна во всем – от простых джинсов до самого красивого платья в гардеробе", – отмечает эксперт.

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Неуместные аксессуары

Стилист советует отказаться от рюкзаков и больших сумок, если в планах есть торжественные события. Для таких дней следует выбрать миниатюрные аксессуары или те, которые не нужно держать в руках. Прекрасной альтернативой станут небольшие сумки через плечо в стиле 1990-х.

Спортивная обувь после наступления темноты

Эллиот убежден, что кеды и кроссовки – дневная обувь. На вечерние мероприятия следует выбрать нечто более формальное.

Слишком много цветов и принтов

Эксперт подчеркивает, что удачно сочетать разные цвета и принты бывает сложно. Один неумесный элемент может сделать наряд слишком пестрым и "грязным". Следует подбирать похожие оттенки или те, которые не контрастируют между собой.

Отсутствие прически и макияжа

Прическа и макияж наравне с аксессуарами дополняют образ и делают его завершенным. Если проигнорировать эти элементы, полный look будет казаться "пустым" и неухоженным. Даже простой хвост и нюдовый мейк-ап создают ощущение проработанного образа.

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