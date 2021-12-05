Утягивающее белье и длинные платья: что помогает звездам выглядеть выше и стройнее

Не все звезды обладают модельными параметрами. Но все они по-своему прекрасны: миниатюрные и высокие, худощавые и с пышными формами. Когда знаменитости собираются на светских мероприятиях, каждому и каждой хочется выглядеть как можно лучше.

Для этого они пользуются советами визажистов, парикмахеров и стилистов. Эти специалисты – одни из тех, кто помогает звездам чувствовать себя неповторимыми и уверенными.

Поговорим о лайфхаках в стиле одежды, которые визуально делают артистов выше и стройнее. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

Том Круз

Рост Тома составляет 169 сантиметров. Но когда он стоит на публичных мероприятиях рядом со своими высокими коллегами, то не кажется ниже. А все потому, что артист надевает обувь с каблуками, а внутрь вкладывает еще и вставки, которые поднимают пятки от 5 до 7 сантиметров. В результате актер может прибавить к росту 12 сантиметров. Так он чувствует себя увереннее.

Видео дня

Эмма Уотсон

Если платье на несколько размеров больше, его можно приклеить по фигуре с помощью двустороннего скотча. Это правило активно использует звезда серии фильмов о Гарри Поттере – Эмма Уотсон. Кроме того, ее часто можно увидеть в мини-платьях, которые визуально делают ноги длиннее. Она избегает нарядов длины миди или до колена (+/- несколько сантиметров): такие вещи визуально разделяют фигуру пополам – и человек кажется ниже.

Дженнифер Гарнер

Актриса для публичных мероприятий чаще всего выбирает длинные платья черного или монохромного цвета, ведь это помогает визуально быть выше и стройнее. Реже ее можно увидеть в ярких нарядах красных, синих или пастельных оттенков. Дополнительно звезда надевает специальное корректирующее (slimming) белье, которое делает фигуру более спортивной и подтянутой. Также такое белье используют Ким Кардашьян, Бейонсе, Селена Гомес и Ева Лонгория.

Николь Ричи

Американская актриса Николь Ричи комплексует по поводу размера своей груди. А для того чтобы придать себе уверенности, выходя на красные дорожки, звезда использует специальные силиконовые накладки, которые визуально делают бюст больше, оставляя эстетичный вид. Стоит только помнить, что такой лайфхак лучше использовать в прохладное время года, ведь эти накладки летом могут отклеиться.

Дженнифер Лопес

Модельер и американская актриса Дженнифер Лопес преимущественно выбирает одежду с завышенной талией. Это могут быть юбки, джинсы или брюки. Рост артистки – 164 сантиметра, и она знает, что с этой хитростью визуально будет казаться выше.

Виктория Бэкхем

Певица, модель, бизнес-вумен и дизайнер точно знает, что поможет скорректировать фигуру и визуально быть выше. Для этого она пополняет гардероб монохромными вещами – одного цвета и без резких контрастов.

Ранее OBOZREVATEL писал: