День Екатерины 2021: традиции, молитва и строгие запреты праздника

День святой Екатерины ежегодно отмечается 7 декабря (в 2021 году – вторник). В эту дату православные чтят память великомученицы Екатерины Александрийской, которая пострадала за веру во Христа в начале четвертого века.

Святая Екатерина считается покровительницей материнства и семейного счастья, а день ее памяти является главным днем именин для женщин с таким именем. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и запретах праздника, а также публикует молитву святой Екатерине.

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Великомученица Екатерина родилась в 287 году в Александрии в Египте; ее отец был правителем города. Мать девушки, тайная христианка, воспитала дочь в своей вере. Екатерина получила прекрасное образование, была знакома с трудами древних мудрецов и знала несколько языков.

По преданию, после крещения святой явилась Божья Матерь с Младенцем: Иисус Христос протянул ей перстень в знак духовных помолвок.

Однажды во время языческого праздника Екатерина пришла в храм, где совершалось принесение жертв с участием императора Максимина Дазы, и призвала его оставить языческих идолов и принять христианство.

Пораженный красотой и умом девушки, Максимин пытался убедить ее отречься от Христа. За отказ Екатерину отправили на страшнейшие пытки – колесование, но сошедший с небес ангел разрушил колеса. В итоге девушку казнили через отсечение головы. По преданию, из раны мученицы вытекло молоко, а ее тело ангелы перенесли на святую гору Синай. Сегодня там находится монастырь Святой Екатерины.

7 декабря православные храмы совершают праздничное богослужение в память о великомученице Екатерине. Верующие читают молитвы святой: Екатерина считается покровительницей беременности, родов, материнства, семьи и брака.

В былые времена девушки на Екатерину собирались компанией и, несмотря на запрет церкви, гадали. К столу сегодня подают лишь постные блюда, поскольку праздник приходится на Рождественский пост.

На Екатерину девушки срывали по вишневой ветке и ставили в воду. Если она расцветала к Меланье (13 января), это сулило счастливый брак.

Чтобы увидеть во сне суженого, в ночь на Екатерину брали корочку хлеба с ужина и клали под подушку со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя".

Также гадали на крупе, перемешав ее с предметами из золота, серебра и железа. Какой первым вытащит девушка, такого достатка будет ее жених.

Примечательно, что любые гадания у христиан считаются большим грехом, поэтому церковь призывает отказаться от попыток заглянуть в будущее.

Поскольку продолжается Рождественский пост, 7 декабря под запретом блюда из мяса, рыбы, яиц и молока. В праздник также нельзя заниматься физическим трудом, уборкой, рукоделием.

Согласно народным поверьям, на Екатерину запрещено топить печь и жечь костер – чтобы "жизнь не задымилась". На посиделках не танцевали и не засиживались допоздна, поскольку шел пост – девушки боялись "прогневить судьбу".

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных и католических праздников на декабрь 2021 года. На этот период выпадает ряд важных церковных торжеств.