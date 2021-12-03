7 украинских звезд, которые скопировали наряд мировых знаменитостей. Фото

Когда звезды появляются на вечеринках в одинаковых нарядах – это зачастую считается модным провалом. Но иногда они специально копируют образы своих кумиров.

Настя Каменских часто вдохновляется стилем Ким Кардашьян, а Екатерина Кухар однажды надела такое же платье, которое было у Меган Маркл. OBOZREVATEL собрал фото украинских звезд, которые повторили наряды всемирно известных селебрити.

Ким Кардашьян и Настя Каменских

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Певица Настя Каменских считает светскую львицу Ким Кардашьян своим кумиром. Она даже посвятила ей припев в песне "Попа как у Ким". На шоу "X-фактор" Настя появилась в платье, которое Кардашьян надела на церемонию MTV Video Music Awards. Певице мини-платье подошло и подчеркнуло ее округлые формы.

Майкл Джексон и Оля Полякова

Певица Оля Полякова в шоу "Маска" повторила наряд легендарного исполнителя Майкла Джексона. Звезда надела брюки, пиджак с блестками и белую перчатку. Зажигательной блондинке пришлось даже примерить черный парик, чтобы соответствовать образу.

Майли Сайрус и Надя Дорофеева

В дебютном клипе на песню "Gorit" певица Надя Дорофеева каталась на цепи, как когда-то это делала Майли Сайрус в клипе "Wrecking Ball". Исполнительница была также в похожем белом обтягивающем наряде.

Меган Маркл и Екатерина Кухар

Украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар появилась на публике в наряде, которые раньше надевала Меган Маркл. Звезды выбрали платье с принтом в виде птиц от бренда Oscar de la Renta.

Alyona Alyona и Бейонсе

Рэперша Alyona Alyona скопировала наряд Бейонсе. Украинская исполнительница поделилась снимком в соцсетях, а поклонники засыпали ее в комментариях комплиментами. Исполнительницы позировали в черных шортах, майке, босоножках на каблуке и пиджаке. Образ дополнили очки и пышная прическа.

Ким Кардашьян и Леся Никитюк

Ким Кардашьян является иконой стиля для многих знаменитостей по всему миру. Потому и украинские звезды нередко копируют ее известные образы. Ведущая Леся Никитюк надела изысканный черный костюм от бренда Balenciaga, в котором раньше была Кардашьян на "Met Gala".

Тина Король и Сиара

Певица Тина Кароль надела платье, которое раньше носила известная американская исполнительница Сиара. Автором наряда является британский дизайнер Дэвид Кома. Кароль в этом платье вела один из прямых эфиров прошлого сезона шоу "Танці з зірками".

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