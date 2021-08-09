День Пантелеймона Целителя 2021: как отметить и что нельзя делать

В понедельник, 9 августа, православные чтят память великомученика Пантелеймона – святого, который при жизни был безмездным врачом.

В этот день верующие обращаются к святому с молитвами о духовном и физическом здравии, а также занимаются сбором целебных трав. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях, приметах и запретах праздника, а также о том, как молиться святому.

Святой Пантелеймон Целитель родился в Никомидии (сейчас – территория Турции). Он бесплатно лечил людей, из-за чего некоторые доктора лишились доходов и решили донести на него императору Максимиану. Они сказали, что Пантелеймон посещает заключенных христиан в тюрьмах и лечит их именем Христа.

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На допросе у Максимиана святой силой молитвы исцелил неизлечимого больного, но правитель ожесточился и отправил Пантелеймона на пытки. Многочисленные истязания не принесли ему вреда и в итоге мученика приговорили к усекновению головы.

Однако и на этот раз Пантелеймон остался невредим. Когда он стал молиться, с небес послышался голос, который призвал святого в Царство Небесное. Тогда великомученик попросил воинов исполнить приказ императора.

Как указано в житии, после усекновения головы из раны Пантелеймона вместо крови полилось молоко, а масличное дерево, к которому он был привязан, сразу же покрылось плодами. Тело святого бросили в костер, но оно не сгорело и было погребено христианами. Глава Пантелеимона хранится в монастыре имени святого на Афоне.

В православии Пантелеймон считается целителем и покровителем воинов. Верующие молятся святому об исцелении недугов, о духовном и физическом здравии.

В День Пантелеймона, как и в другие церковные праздники, следует проявлять заботу о других людях и помогать нуждающимся.

В старину в этот день готовили блюда с капустой, делали заготовки на зиму, угощая нуждающихся.

На Пантелеймона также принято собирать целебные травы: по поверью, собранные в этот день, они обладают особенной силой.

Кузнечики активны, стрекочут и прыгают – к ясной сухой погоде.

Муравьи закрывают входы в муравейники – к дождю.

Кочаны капусты завиваются – к холодной осени.

Кто родился на Пантелеймона, тот наделен даром целительства.

Быть равнодушным к чужой беде – иначе Бог накажет за безразличие.

Работать, в том числе в поле, – считалось, что в этом случае гроза все сожжет.

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