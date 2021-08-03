Медовый Спас 2021: когда отмечается и что нельзя делать на Маковея

Медовый Спас ежегодно отмечается 14 августа – в 2021 году он приходится на субботу. Праздник также известен под названиями Маковей, Первый, Маковый или Всемилостивый Спас.

В этот день православная церковь чтит память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и Владимирской иконы Божьей Матери. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и запретах праздника.

14 августа верующие отмечают Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня – праздник, установленный в память о спасении Константинополя от эпидемии инфекционных заболеваний в 9 веке.

Видео дня

Тогда существовал обычай выносить часть креста, на котором был распят Иисус, освящать им различные места и предлагать народу для поклонения.

Кроме того, в этот день церковь чтит память святых мучеников Маккавеев, благодаря чему праздник получил название Маковей. А Медовым и Маковым Первый Спас называют из-за того, что он совпадает с началом сбора урожая меда и мака.

Также популярно название Спас на воде, которое объясняется тем, что в это время в старину освящали колодцы и водоемы.

14 августа верующие посещают богослужение в церкви, где святят воду, мед, красный мак и другие цветы. Освященные букеты – "маковейчики" – высушивают и хранят в доме в качестве оберега. В случае болезни из них готовят отвары для купания.

Поскольку в этот день начинается Успенский пост, к праздничному застолью не допускаются блюда из мяса, рыбы, молока и яиц.

Хозяйки традиционно пекут постные медовые коржики, булочки с маком, печенья, пряники.

Наши предки считали, что с Первого Спаса пчелы больше не несут мед. Из ульев доставали первые соты и освящали их в церкви.

Люди угощали друг друга медом, полагая, что собранный в это время, он наделен целительными свойствами.

В Первый Спас нельзя заниматься работой по дому, рукоделием, шумно отмечать, повышать голос, ссориться, сквернословить, плохо говорить, думать о ком-либо.

На Медовый Спас лето заканчивается, а осень начинается.

После Маковея нельзя купаться в водоемах.

С первой ложкой освященного в церкви меда можно загадать желание.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный православный календарь на август 2021 года. На последний месяц лета приходится несколько постов и больших церковных праздников.