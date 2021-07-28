Праздники в августе 2021: опубликован церковный календарь

Православные верующие Украины в августе 2021 года отмечают несколько больших праздников, таких как День пророка Илии, Великомученика и целителя Пантелеймона, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.

Также на последний месяц лета приходится строгий Успенский пост, а также несколько однодневных постов. Подробный церковный календарь на август 2021 года – далее в материале OBOZREVATEL.

14 августа – Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня

19 августа – Преображение Господне

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

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2 августа – День пророка Илии (Ильин день)

Илия – самый почитаемый святой Ветхого завета в христианстве.

4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

Мария Магдалина – святая, мироносица, которая следовала за Христом, присутствовала при Его Распятии и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Иисуса.

6 августа – Благоверных князей Бориса и Глеба

Святые мученики-стратотерпцы Борис и Глеб – сыновья киевского великого князя Владимира Святославича, которые были убиты их старшим братом Святополком.

9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона

Пантелеймон – святой великомученик, целитель, безмездный врач, живший во 2-3 веках.

14 августа 2021 года – Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, Всемилостивый Спас (Медовый Спас)

В этот день православные вспоминают, как в 9 веке после освящения водоемов частью креста, на котором был распят Иисус, Константинополь был спасен от эпидемии страшной болезни.

14 августа – 28 августа – Успенский пост

Успенский пост – один из четырех многодневных церковных постов. Был установлен в память Успения Божьей Матери.

19 августа – Преображение Господне

Этот день посвящен воспоминанию о явлении Божественного величия и славы Иисуса Христа на горе Фавор.

22 августа – апостола Матфея

Левий Матвей – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Известен тем, что написал Евангелие на арамейском языке.

28 августа 2021 года – Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы – праздник, посвященный воспоминанию о кончине (успении) Божьей Матери.

Однодневные посты – 4, 6, 11, 13 августа.

Успенский пост – многодневный строгий пост, который начинается в Медовый Спас (14 августа) и продолжается до Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля начался один из красивейших звездопадов года – Персеиды. Пик метеорного потока ожидается в ночь на 13 августа, а завершится он в начале сентября.