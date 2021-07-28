Праздники в августе 2021: опубликован церковный календарь
Православные верующие Украины в августе 2021 года отмечают несколько больших праздников, таких как День пророка Илии, Великомученика и целителя Пантелеймона, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.
Также на последний месяц лета приходится строгий Успенский пост, а также несколько однодневных постов. Подробный церковный календарь на август 2021 года – далее в материале OBOZREVATEL.Великие и двунадесятые праздники в августе 2021 года
14 августа – Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
2 августа – День пророка Илии (Ильин день)
Илия – самый почитаемый святой Ветхого завета в христианстве.
4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Мария Магдалина – святая, мироносица, которая следовала за Христом, присутствовала при Его Распятии и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Иисуса.
6 августа – Благоверных князей Бориса и Глеба
Святые мученики-стратотерпцы Борис и Глеб – сыновья киевского великого князя Владимира Святославича, которые были убиты их старшим братом Святополком.
9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона
Пантелеймон – святой великомученик, целитель, безмездный врач, живший во 2-3 веках.
14 августа 2021 года – Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, Всемилостивый Спас (Медовый Спас)
В этот день православные вспоминают, как в 9 веке после освящения водоемов частью креста, на котором был распят Иисус, Константинополь был спасен от эпидемии страшной болезни.
14 августа – 28 августа – Успенский пост
Успенский пост – один из четырех многодневных церковных постов. Был установлен в память Успения Божьей Матери.
19 августа – Преображение Господне
Этот день посвящен воспоминанию о явлении Божественного величия и славы Иисуса Христа на горе Фавор.
22 августа – апостола Матфея
Левий Матвей – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Известен тем, что написал Евангелие на арамейском языке.
28 августа 2021 года – Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы – праздник, посвященный воспоминанию о кончине (успении) Божьей Матери.
Однодневные посты – 4, 6, 11, 13 августа.
Успенский пост – многодневный строгий пост, который начинается в Медовый Спас (14 августа) и продолжается до Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).
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