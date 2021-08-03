Успенский пост 2021: дата, правила, календарь питания по дням

Успенский пост ежегодно начинается 14 августа и завершается 27 августа. Это один из четырех многодневных постов, который был установлен церковью в честь празднования Успения Пресвятой Богородицы.

Так, двухнедельный период воздержания призван подготовить верующих ко встрече большого христианского праздника. OBOZREVATEL рассказывает о главных правилах Успенского поста и публикует календарь питания по дням.

Успенский пост появился в 11 веке, когда из летнего поста (установленного для верующих, которые по той или иной причине не соблюли Великий пост), по немощи человеческой был исключен июль и первая его часть стала завершаться в День Петра и Павла. Оставшаяся часть летнего поста, которая начиналась на Всемилостивый Спас (14 августа), образовала Успенский пост.

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Воздержание в период Успенского поста призвано помочь православным подготовиться к празднику Успения Пресвятой Богородицы, чтобы встретить его в чистоте тела и духа.

Согласно канонам поста, верующие должны посвятить себя молитве и покаянию, таким образом выражая Божьей Матери просьбу о заступничестве.

По своим уставу и строгости Успенский пост подобен Великому. В течение двух недель следует отказаться от употребления продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока. Рыбу можно есть только в праздник Преображения Господня (19 августа).

Важно не только физическое, но и духовное воздержание: верующие должны следить за чистотой помыслов, стараться избегать шумных развлечений.

Нельзя также употреблять спиртные напитки и курить, играть свадьбы, отправляться в поездку (если только она не является паломнической), лениться, ругаться, сквернословить, обижать ближних, смотреть развлекательные программы по телевидению и слушать музыку (кроме духовной).

Основная пища в период поста – картофель, овощи, орехи, грибы, фрукты, ягоды. При этом до Яблочного Спаса (19 августа) рекомендуется отказаться от употребления яблок, вина и винограда.

По понедельникам, средам и пятницам Успенского поста верующим положено соблюдать сухоядение – разрешаются вода, хлеб, соль, фрукты и овощи в сыром виде, сухофрукты, орехи, мед.

По вторникам и четвергам разрешаются горячие блюда без добавления масла. По субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом, вино.

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