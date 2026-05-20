Я — последний украинский морпех, который выходил с завода "Азовсталь".

Как командир, я шел замыкающим за своими собратьями.

Тот, кто был в Мариуполе в 2022-м, видел ад собственными глазами.

Там пахло смертью, бетоном и кровью.

Мы держались не потому, что не было страха, — а потому, что не имели права упасть.

Мы вышли в плен по приказу высшего военного руководства.

Что я тогда чувствовал?

Жаль — что не смогли защитить Мариуполь от врага.

Вину, которая не имеет срока давности, перед матерями и детьми побратимов, погибших с оружием в руках, и перед теми, чьи тела до сих пор лежат под руинами города.

Страх командира — вести людей в плен, в неизвестность, когда "четыре месяца" звучали как вечность, которая может не закончиться... Я помню глаза побратимов в тот момент, когда мы выходили.

У них не было вопросов.

Только тишина, тяжелее любых слов.

Самое ужасное — что эти страхи стали реальностью.

Мои собратья в плену уже 4 года — в настоящем аду... Уже 4 года.

Мариуполь и "Азовсталь" научили меня главному: самое страшное — не смерть.

Самое страшное — быть брошенным.

Никто не имеет права забыть тех, кто стоял за Мариуполь и Украину ценой собственной жизни и свободы.

Волю гарнизону Мариуполя!