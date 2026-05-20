Классификация врагов Украины (по методу Хорхе Луиса Борхеса и Мишеля Фуко).

***Ворогами Украины являются

1) путин;

2) россияне;

3) те, кто пишет слова "путин" и "россия" с большой буквы;

4) те, кто никак не сгинет как роса на солнце;

5) "украинские гниды" (страшнее московских вшей);

6) те, на кого указал УИНП;

7) москвороти;

8) ждуны;

9) те, кто с 72%;

10) те, которые прикрываются знанием украинского языка, чтобы вредить;

11) те, кто внес залог за Ермака;

12) жители домиков в Козине;

13) зараженные провинциализмом и кочубеевщиной;

14) неполноценные;

15) кто не смеялся вместе с Забужко над русским уклонистом, которого съела акула;

16) имеет фамилию на -ов;

17) те, кто варит борщ без фасоли;

18) те, кто украли с сыром пироги;

19) кто не из нашего села;

20) леваки;

21) либерасты;

24) националисты всех стран, кроме собственных;

25) ТЦК и те, кто их защищает;

26) российское ИПСО;

27) любители Оли Поляковой;

28) хазары;

29) те, которые не посадили трех своих ближайших друзей;

30) те, кто не хочет признавать себя врагом, хотя блогеры на этом настаивают;

31) кто украшает жилище елкой, а не дидухом;

32) кто ходит к гадалке;

33) те, кто разминировал Чонгар;

34) те, кто в скале сидят;

35) все остальные, кого еще не успело подслушать НАБУ.

***А теперь немного объяснений.

Почему - "по методу Борхеса и Фуко"?

Потому что у Борхеса есть эссе под названием "Аналитический язык Джона Уилкинса". В нем говорится, в частности, о том, что человеку с давних времен присуща тяга к классификации. Причем - всего, что попадалось на глаза (или на зуб). Или мерещилось (стратификация чинов Господней канцелярии - ангелов, архангелов и шестикрылых серафимов - тому пример).

С рождением естественных наук это пристрастие приобрело масштабы эпидемии.

Причем, ученые той поры в этой области демонстрировали большую изобретательность.

Например, упомянутый выше Джон Уилкинс концентрирует внимание на "камнях" и делит его на "обычные" (кремень, щебень, сланец), "полудрагоценные" (мрамор, янтарь, коралл), "драгоценные" (жемчуг, опал), "прозрачные" (аметист, сапфир) и "нерастворимые" (каменный уголь, голубая глина, мышьяк).

Между тем металлы, по его мнению, могут быть "несовершенные" (киноварь, ртуть), "искусственные" (бронза, латунь), "остаточные" (опилки, ржавчина) и "натуральные" (золото, олово, медь).

Приводит Борхес, в качестве примера, и классификацию животных из какой-то экзотической китайской энциклопедии, которая называется "Небесный центр добромысленных знаний".

На древних страницах указано, что животные делятся на: принадлежащих Императору; набальзамированных; дрессированных; сказочных; бегающих, как сумасшедшие; тех, которые издалека похожи на мух... И далее - в том же духе.

***То, что в этих случаях классификация кажется слишком произвольной, не должно нас смущать, пишет Борхес. Потому что, очевидно, не существует классификации мира, которая бы не была произвольной.

Причина очень проста: мы совсем не знаем, что такое "мир".

Может где-то в записных книжках Бога, в каких-то его тайных таблицах, все и расставлено по своим полочкам. Но, поскольку мы вряд ли сможем в ближайшее время заглянуть в Его схемы, то вынуждены довольствоваться собственноручно придуманными временными конструкциями.

***Лучше иметь временные классификации, чем не иметь никаких, продолжает Борхес. Когда мы что-то не вписываем в какую-то таблицу или схему, мы рискуем это вообще не заметить.

Единорог - сказочное животное. Но представьте: если бы, все же, мы встретились с ним лицом к лицу, то не могли бы узнать с уверенностью, что это именно он. Увидев гриву, мы отнесли бы его к лошадям, а заприметив рог - к быку, который обломал второй рог в борьбе с себе подобными... Потому что в современной системе классификации животных ему, к сожалению, не нашлось места(.

***Поэтому, вещей и явлений, которые не подпадают ни под одну классификацию, для нас просто не существует.

**Французский философ Мишель Фуко, вдоволь насмеявшись над китайской (скорее всего выдуманной самим Борхесом) "классификацией животных", впоследствии серьезно задумался и написал целую книгу "Слово и вещь".

А в ней развил мысль Борхеса о классификации, как инструменте удержания целостной картины мира. И привел примеры, собственноручно почерпнутые из старинных фолиантов. До эпохи Карла Линнея естествоиспытатели систематизировали живой мир примерно так, как в той "китайской энциклопедии". Животных, например, разделяли на группы не только, как "ночных" и "дневных" и по количеству ног, но и по частоте изображения на геральдических знаках, и даже по количеству блюд, которые можно приготовить из их мяса. Или, скажем, делили на "обычных" и "чудовищ".

***"Классификация животных" от Борхеса, считает Фуко, в этом плане является довольно корректной штукой. И хотя "неожиданное соседство несоединимых вещей ошеломляет, пишет философ, но не столько фантастичностью самих признаков, сколько внутренним протестом против возможности их соседства". Впрочем, числовой ряд, объединяя несоединимое, одновременно отводит каждому "классу" свою графу, формальную рамку, разделяя таким образом несовместимые понятия незримой границей. И мы никогда не спутаем живого медведя с его набитым опилками чучелом, изображением на гербе или персонажем басни.

***Понятным языком это означает, что мухи и котлеты могут принадлежать к одному смысловому пространству тарелки, но в меню они должны быть упомянуты в разных графах.

***Я думаю, моя "Классификация врагов Украины" является хорошей иллюстрацией идей Борхеса и Фуко. ***И актуальной.

Потому что понятие "враги" - едва ли не самое употребительное сегодня в нашем лексиконе. Они - везде. Иногда мы их видим в бывших друзьях, родственниках и даже в зеркале.

Между тем, их разновидности до сих пор не классифицированы, не разобраны на классы, роды и виды. И это - большое упущение нашей науки.

Мало того, в украинском законодательстве, как подсказывает Гугл, вы вообще не найдете определения: что же оно за фрукт такой "враги" и с чем его едят.

Поэтому украинцы без зазрения совести записывают во "враги" всех, кого захочется.

Но согласитесь, есть разница между врагами и "врагами".

И только детальное деление на разные категории, в зависимости от степени враждебности врагов, их вредности, достижимости и экзистенциальности, позволяет отсеять зерна от плевел.

Вы же согласитесь, что геополитическая вирулентность путина несравненно выше, чем у рядового "ждуна", а жители домов в Козине - более резистентны к попыткам их локализации, чем апологеты борща без фасоли?

***Не претендую на признание. Я лишь сделал попытку проникнуть в мысли современных украинцев и понять, каким образом выстраивается в их головах таксономия (принципы и методы классификации сложных систем), позволяющая причислять людей, представителей социальных групп, идентичностей, исторических лиц и виртуальных героев - к категории "врагов", и различить их по классам, родам и видам.

Выбрать себе шорт-лист из врагов в соответствии с силами и вдохновением - большое дело.