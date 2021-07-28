Когда Спасы в 2021 году: даты и традиции праздников

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2021

Ежегодно в августе православные празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Эти церковные праздники, посвященные Спасителю Иисусу Христу, в народе пользуются особой популярностью.

В дни Спасов верующие традиционно посещают церковь, чтобы освятить дары природы и поблагодарить Господа за полученный урожай. OBOZREVATEL рассказывает, когда и как отмечаются три эти даты.

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас посвящены Спасителю Иисусу Христу
Когда Медовый Спас в 2021 году

Первый Спас, Медовый, ежегодно отмечается 14 августа (в 2021 году – суббота). Другие его названия – Маковея, Спас на воде, Медовый праздник. В этот день православная церковь почитает три святыни: Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и Владимирскую икону Божьей Матери.

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Праздник традиционно приходится на первый день Успенского поста, установленного в честь Успения Пресвятой Богородицы. На Первый Спас начинается сбор меда и его освящение в храмах; к празднику принято готовить выпечку с медом и угощать ею друг друга.

Медовый Спас отмечается 14 августа
Когда Яблочный Спас в 2021 году

Яблочный Спас, или Второй Спас, каждый год отмечается 19 августа (в 2021-м эта дата приходится на четверг). Верующие в этот день отмечают Преображение Господне – праздник, посвященный явлению Божественного величия и славы Спасителя перед тремя апостолами во время молитвы на горе Фавор.

Начиная со Второго Спаса, после освящения в церкви в старину разрешалось есть яблоки и другие плоды нового урожая. Люди угощают фруктами друг друга и готовят из них различные блюда к празднику.

Яблочный Спас каждый год отмечается 19 августа
Когда Ореховый Спас в 2021 году

Ореховый Спас (также Третий или Хлебный) традиционно отмечается 29 августа, когда православные почитают Нерукотворный образ Спасителя. В 2021 году праздник приходится на воскресенье.

В это время обычно поспевали лесные орехи, а из свежего зерна на Третий Спас выпекали хлеб, который принято было освящать в храме и делить между всеми членами семьи за общей трапезой.

Ореховый Спас традиционно отмечается 29 августа

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