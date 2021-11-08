День Дмитрия Солунского 2021: как отметить праздник и какую молитву читать великомученику

В понедельник, 8 ноября, православные верующие Украины чтят память великомученика Димитрия (Дмитрия) Солунского. Этот святой принял мученическую смерть за открытое исповедание веры во Христа в четвертом веке.

В народе праздник известен как Дмитриев день. Как его отмечают, что можно и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Согласно житию, Димитрий Солунский родился около 270 года в греческом городе Фессалоники (Солунь), в семье римского проконсула. Его родители были тайными христианами. После смерти отца император Галерий назначил Димитрия на его место. Однако вместо преследований христиан святой стал открыто прославлять Господа Нашего Иисуса Христа и бороться с язычеством.

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Слава о деяниях Димитрия дошла до императора Максимиана. Возвращаясь из военного похода, он остановился в Фессалониках. Перед этим Димитрий поручил верному рабу Луппу раздать свое имущество нищим, сказав: "Будем искать себе богатства небесного". На суде императора святой объявил себя христианином и был брошен в темницу.

Через несколько дней христианин Нестор по благословению Димитрия вступил в гладиаторский бой и сбросил на копья любимого бойца императора Лия, который убил множество верующих во Христа. В ярости Максимиан приказал казнить Нестора и Димитрия. Рано утром 8 ноября воины с копьями ворвались в темницу к молящемуся великомученику и пронзили его копьями. Солунские христиане погребли тело святого, а Лупп ризой и перстнем Димитрия впоследствии сотворил множество чудес.

В день памяти святого великомученика стоит посетить богослужение и помолиться. Дмитрия Солунского просят о помощи в военных действиях, исцелении от болезней (особенно глаз), даровании мужества и терпения.

Суббота перед днем Дмитрия – Дмитриевская родительская, когда принято поминать ушедших родственников.

В старину в Дмитриев день завершался сельскохозяйственный сезон; наши предки говорили, что Дмитрий приводит с собой зиму и закрывает землю до весны, после чего передает ключи святому Юрию в день его памяти 6 мая. На Дмитрия также заканчивалась пора свадеб и сватовства.

Сквернословить и конфликтовать с окружающими, осуждать и желать плохого кому-либо – в церковные праздники следует особенно следить за чистотой помыслов и поступков.

Заниматься тяжелым физическим трудом , делать уборку, стирать, рукодельничать.

Не полагается забывать об усопших родственниках. Для них заказывают службу в церкви, а также поминают за семейной трапезой, оставляя отдельное блюдо с угощеньем.

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